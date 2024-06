W piątkowy wieczór Justin Timberlake dał swój pierwszy koncert od zatrzymania we wtorek Sag Harbor pod Nowym Jorkiem . Wokalista wystąpił w Chicago, gdzie tego dnia miał zaplanowany koncert w ramach trasy koncertowej "Forget Tommorow". Pośrednio odniósł się do wydarzeń z ubiegłego tygodnia.

"To był trudny tydzień. Ale jestem tutaj, i wy tutaj jesteście i nic nie zmieni tej chwili' - mówił Timberlake do tłumu fanów. "Wiem, czasem ciężko mnie kochać, ale kochajcie mnie nadal, a ja was też będę kochał" - cytuje jego słowa CNN i inne amerykańskie media.

Justin Timberlake zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Według cytowanej przez CNN relacji policji, we wtorek ok. godziny 00.37 policjanci zobaczyli szare bmw, które miało nie zatrzymać się przed znakiem stopu oraz nie trzymało się swojego pasa podczas jazdy. Za kierownicą siedział Justin Timberlake, który został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc. Następnie usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i zwolniono go, bez wyznaczania kaucji.