Jeremy Renner staje na nogi. Aktor pokazał nowe nagranie po wypadku z pługiem śnieżnym

W ostatnią niedzielę 26 marca gwiazdor serii Avengers opublikował na Instagramie relację, na której widać, jak ćwiczy na bieżni antygrawitacyjnej, stosowanej podczas rehabilitacji do odzyskiwania zdolności chodzenia. Na nagraniu da się usłyszeć, jak aktor tłumaczy, że urządzenie jest "niczym laska", która podtrzymuje około 60 procent wagi jego ciała. "Nadszedł czas, by moje ciało odpoczęło od mojej woli (walki) i odzyskało siły" - dodał w opisie widocznym na wideo Renner.

Jeremy Renner staje na nogi. Rehabilitacja aktora trwa

Renner uległ wypadkowi 1 stycznia tego roku przed swoim domem w Nevadzie. Aktor odśnieżał posesję pługiem ważącym ponad sześć ton. Kiedy przerwał pracę, by porozmawiać z krewnym, maszyna zaczęła się staczać. Renner usiłował ją zatrzymać, jednak ta na niego najechała. 52-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym. Doznał m.in. urazu klatki piersiowej i licznych złamań. Konieczna była operacja. Do domu aktor wrócił po trzech tygodniach , od tego czasu przechodzi rehabilitację.

Dwa tygodnie później Rennera odwiedziła jego koleżanka z planu filmu "The Hurt Locker. W pułapce wojny", Evangeline Lilly. Aktorka przekazała, że 52-latek "regeneruje się jak szalony", a podczas spotkania nie był przykuty do łóżka, tylko poruszał się na wózku inwalidzkim. - On jest zrobiony z czegoś naprawdę twardego. To zawsze było widoczne. Bardzo się cieszę, że tak niesamowicie wraca do zdrowia - powiedziała cytowana przez People.com Lilly.