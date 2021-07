Pytanie, które zmieszało Jennifer Lopez

W lipcu 2016 roku Jennifer Lopez i Lin-Manuel Miranda opublikowali piosenkę "Love Make the World Go Round", którą napisali jako hołd dla ofiar zamachu na klub nocny Pulse w Orlando. We wtorek ukazała się reedycja utworu. Dochód zasili fundację, której celem jest wsparcie dla osób dotkniętych zamachem. To właśnie piosenka miała być tematem rozmowy w programie "Today" stacji NBC.