Syn Tiny Turner nie żyje. Ike Turner Jr. miał 67 lat

Ike Turner Jr. zmarł w sobotę 4 października, dzień po swoich 67. urodzinach, w szpitalu w Los Angeles. Był synem piosenkarki Tiny Turner i jej męża Ike'a Turnera.

Informację potwierdziła siostrzenica Tiny Turner Jacqueline Bullock w rozmowie z portalem TMZ. Według niej przyczyną śmierci była niewydolność nerek, od wielu lat mężczyzna zmagał się też z problemami z sercem. Jego zdrowie od dłuższego czasu się pogarszało. We wrześniu przeszedł udar, po którym nie odzyskał już zdrowia.

Syn Tiny Turner nie żyje

W oświadczeniu dla portalu Page Six Bullock przekazała, że Ike Turner Jr. był "kimś więcej niż tylko kuzynem, był raczej bratem, ponieważ dorastaliśmy razem w tej samej znanej rodzinie". Wskazała na jego talenty muzyczne i na to, że od najmłodszych lat "nie było instrumentu, na którym nie chciałby grać".

Mężczyzna był osiągającym sukcesy muzykiem, przede wszystkim jako inżynier dźwięku i producent muzyczny. Przez dużą część kariery pracował zawodowo ze swoimi rodzicami. W 2007 roku, wspólnie z ojcem, Ike Turner Jr. zdobył nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album bluesowy za płytę "Risin' With The Blues".

Jego ojciec zmarł niedługo później, a w 2018 roku Ike Turner Jr. wyznał, że nie rozmawiał z Tiną Turner od prawie 20 lat, odkąd rozwiodła się z jego biologicznym ojcem.

Ike Turner Jr. był biologicznym synem męża Tiny Turner Ike'a Turnera oraz jego byłej żony Lorraine Taylor. W wieku dwóch lat został adoptowany przez piosenkarkę Tinę Turner wraz ze swoim bratem Michaelem. Gwiazda miała wraz z mężem łącznie czwórkę dzieci: oprócz dwóch adoptowanych synów także syna ze swojego poprzedniego małżeństwa oraz syna wspólnie z Ikiem Turnerem.

Tina Turner zmarła w 2023 roku w wieku 83 lat, a Ike Turner w 2007 roku w wieku 76 lat.