Kultura i styl Dochodzenie w sprawie śmierci Hayden Panettiere. Media: śledczy sprawdzają, czy kupiła tabletki od dilera

Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Hayden Panettiere zmarła 16 sierpnia w wieku 36 lat. Została znaleziona nieprzytomna w domu w Greenville w Karolinie Południowej. Wówczas informowano, że sekcja zwłok nie wykazała "żadnych oznak urazów, które mogłyby przyczynić się do zgonu".

ABC News podało, że śledztwo dotyczące śmierci aktorki toczy się teraz zarówno w Los Angeles, jak i Karolinie Południowej, gdzie 36-latka przybyła z Kalifornii dzień wcześniej. W dochodzenie zaangażowała się m.in. amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami (DEA).

Dochodzenie dotyczące śmierci aktorki

Jak informuje "Los Angeles Times", śledczy z tego miasta sprawdzają, czy aktorka przed śmiercią kupowała tabletki od lokalnego dilera. Według źródeł gazety podejrzewa się, że mogła ona zażyć substancję określaną jako podrobiony oksykodon, który jest silnym lekiem przeciwbólowym. Przypomniano, że w takich podrobionych tabletkach wielokrotnie wykrywano obecność fentanylu, który nawet w niewielkich ilościach może być śmiertelny. W związku z podejrzeniami przesłuchano kilka osób.

Wcześniej serwis TMZ podał, że śledczy pracują nad hipotezą, zgodnie z którą Panettiere połknęła tabletkę zawierającą fentanyl. Portal pisze, że według źródeł aktorka miała w Los Angeles "od wielu lat dilera", który dostarczał jej różne leki na receptę z czarnego rynku, w tym oksykodon.

Koroner hrabstwa Greenville oświadczył, że wyniki badań toksykologicznych nie są jeszcze znane i nie ustalono ani przyczyny, ani okoliczności śmierci.

Panettiere miała problem z uzależnieniem

Służby potwierdziły, że kiedy ratownicy przybyli do nieprzytomnej aktorki, na miejscu znajdował się jej partner Brian Hickerson. Według mediów miał przekazać im "torbę leków". Panettiere przed śmiercią otwarcie mówiła o problemie nadużywania narkotyków. Napisała o tym książkę pt. "This Is Me: A Reckoning", która ukazała się w maju.

Panettiere rozpoczęła swoją karierę w wieku czterech lat, kiedy wystąpiła w amerykańskiej telenoweli "Tylko jedno życie". Znana była ze swoich późniejszych ról w serialach "Herosi" oraz "Nashville". Grała też między innymi w filmach "Mama na obcasach" oraz "Tytani". Osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko.

"LA Times" zauważa, że dochodzenie w sprawie jej śmierci przypomina śledztwa w sprawie śmierci aktora Matthew Perry’ego i rapera Maca Millera. Oba doprowadziły do postawienia zarzutów osobom, które dostarczyły im narkotyki.