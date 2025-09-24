Próbowała sprzedać rezydencję Elvisa Presleya. Trafi do więzienia

Rezydencja Elvisa Presleya. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Pochodząca z Missouri 54-letnia Lisa Jeanine Findley została skazana na cztery lata i dziewięć miesięcy więzienia oraz dodatkowo trzy lata w zawieszeniu. Kobieta odmówiła składania zeznań w czasie rozprawy. W lutym przyznała się do zarzucanego jej oszustwa pocztowego - podaje CNN.

Graceland - rezydencja Elvisa Presleya Źródło: Shutterstock

Proces w sprawie próby sprzedaży Graceland

Zdaniem prokuratury Findley miała zamiar wymusić spłatę około trzech milionów dolarów od rodziny Presleyów. Kobiecie zarzuca się, że na podstawie fałszywych dokumentów chciała dowieść, że zmarła córka Presleya zaciągnęła prywatną pożyczkę pod zastaw rezydencji i nie zdążyła spłacić jej przed śmiercią - poinformował portal telewizji ABC. Kobieta opublikowała zawiadomienia o zajęciu nieruchomości w lokalnej prasie i poinformowała o wystawieniu rezydencji na aukcji. Informacja obiegła świat, a sędzia zablokował aukcję w ostatniej chwili.

Obrońca kobiety, jak pisze CNN, wnioskując o trzyletni wyrok więzienia, argumentował że majątek Presleya nie poniósł żadnych strat finansowych. Odrzucił również stanowisko prokuratury, że proceder przeprowadzono w wyrafinowany sposób. Zdanie prokuratury o "wysoce wyrafinowanym planie oszustwa" podzielił jednak prowadzący proces sędzia. Jak stwierdził, gdyby sprzedaż doszła do skutku, byłaby to "parodia sprawiedliwości".

Graceland zostało zamienione na muzeum Elvisa Presleya. Przyciąga miliony fanów artysty Źródło: Wikipedia

Posiadłość Graceland została otwarta jako muzeum i atrakcja turystyczna w 1982 roku i przyciąga setki tysięcy turystów każdego roku. Po drugiej stronie ulicy od muzeum znajduje się duży kompleks rozrywkowy, którego tematem przewodnim jest król rock'n'rolla. Presley zmarł w sierpniu 1977 roku w wieku 42 lat. Miejsce pochówku artysty i jego rodziny znajduje się na terenie posiadłości Graceland.

