Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Próbowała sprzedać rezydencję Elvisa Presleya. Trafi do więzienia

Graceland - rezydencja Elvisa Presleya
Rezydencja Elvisa Presleya. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Na niemal pięć lat więzienia skazano kobietę, która próbowała oszukać rodzinę Elvisa Presleya i sprzedać historyczną rezydencję artysty - Graceland. Sędzia nazwał próbę oszustwa "wysoce wyrafinowaną".

Pochodząca z Missouri 54-letnia Lisa Jeanine Findley została skazana na cztery lata i dziewięć miesięcy więzienia oraz dodatkowo trzy lata w zawieszeniu. Kobieta odmówiła składania zeznań w czasie rozprawy. W lutym przyznała się do zarzucanego jej oszustwa pocztowego - podaje CNN.

Graceland - rezydencja Elvisa Presleya
Graceland - rezydencja Elvisa Presleya
Źródło: Shutterstock

Proces w sprawie próby sprzedaży Graceland

Zdaniem prokuratury Findley miała zamiar wymusić spłatę około trzech milionów dolarów od rodziny Presleyów. Kobiecie zarzuca się, że na podstawie fałszywych dokumentów chciała dowieść, że zmarła córka Presleya zaciągnęła prywatną pożyczkę pod zastaw rezydencji i nie zdążyła spłacić jej przed śmiercią - poinformował portal telewizji ABC. Kobieta opublikowała zawiadomienia o zajęciu nieruchomości w lokalnej prasie i poinformowała o wystawieniu rezydencji na aukcji. Informacja obiegła świat, a sędzia zablokował aukcję w ostatniej chwili.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sfałszowane dokumenty i próba sprzedaży rezydencji Elvisa Presleya

Sfałszowane dokumenty i próba sprzedaży rezydencji Elvisa Presleya

Świat
Zwycięstwo wnuczki Elvisa. Sąd wstrzymał sprzedaż Graceland

Zwycięstwo wnuczki Elvisa. Sąd wstrzymał sprzedaż Graceland

Obrońca kobiety, jak pisze CNN, wnioskując o trzyletni wyrok więzienia, argumentował że majątek Presleya nie poniósł żadnych strat finansowych. Odrzucił również stanowisko prokuratury, że proceder przeprowadzono w wyrafinowany sposób. Zdanie prokuratury o "wysoce wyrafinowanym planie oszustwa" podzielił jednak prowadzący proces sędzia. Jak stwierdził, gdyby sprzedaż doszła do skutku, byłaby to "parodia sprawiedliwości".

Graceland zostało zamienione na muzeum Elvisa Presleya. Przyciąga miliony fanów artysty
Graceland zostało zamienione na muzeum Elvisa Presleya. Przyciąga miliony fanów artysty
Źródło: Wikipedia

Posiadłość Graceland została otwarta jako muzeum i atrakcja turystyczna w 1982 roku i przyciąga setki tysięcy turystów każdego roku. Po drugiej stronie ulicy od muzeum znajduje się duży kompleks rozrywkowy, którego tematem przewodnim jest król rock'n'rolla. Presley zmarł w sierpniu 1977 roku w wieku 42 lat. Miejsce pochówku artysty i jego rodziny znajduje się na terenie posiadłości Graceland.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: CNN, PAP, ABC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAMuzyka
Czytaj także:
Kobieta chciała przekupić egzaminatora (zdjęcie ilustracyjne)
Drogie posłanki, drodzy posłowie... Jak drodzy? Quiz
imageTitle
To z nimi Polacy zagrają w półfinale. Rywal najtrudniejszy z możliwych
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
BIZNES
Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii
FAŁSZPrawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację
Gabriela Sieczkowska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Błędy w raporcie komisji do spraw represji. Dziennikarka "nie dowierza", Gregorczyk-Abram: jest mi bardzo przykro
Do zbrodni doszło w lipcu 2024 roku
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu
Lublin
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
BIZNES
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
METEO
Policja
Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera
Świat
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
WARSZAWA
imageTitle
Polacy pokazali wielką moc. Będzie hit mistrzostw świata
EUROSPORT
shutterstock_2021203424
Lepsze posiłki w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia chce przedłużyć program
Piotr Wójcik
Według czytelnika portalu, autem jechał prezydent miasta
Czy prezydent jechał po chodniku? Policja: z samego zdjęcia nie jesteśmy w stanie tego ustalić
Katowice
imageTitle
Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
BIZNES
Włoska fregata rakietowa Virginio Fasan
Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
Świat
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
WARSZAWA
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Szarpanina podczas zatrzymania pijanego kierowcy
Wrocław
Mariusz Haładyj składa przysięgę jako nowy szef NIK
Haładyj zaprzysiężony. Będzie odporny na naciski?
Metro w Krakowie za 10 lat
Pierwsza linia metra w Krakowie za 10 lat
Kraków
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
BIZNES
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
WARSZAWA
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
WARSZAWA
Sąd Najwyższy
Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
METEO
shutterstock_2472182873
Ten problem może dotyczyć nawet małych dzieci. Teraz łatwiej go wykryć
Anna Bielecka
Piotr W. (z prawej) i adwokat Paweł Kusak w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Pierwszy wyrok w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr W. skazany
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
BIZNES
Filipiny. Były prezydent Rodrgio Duterte patrzy na policjantów rzekomo zamieszanych w różne przestępstwa, 2017 rok
Były azjatycki prezydent oskarżony o udział w 76 zabójstwach
Świat
Tragiczny wypadek pod Ostrzeszowem
Jechała 250 km/h, jej kolega spłonął
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica