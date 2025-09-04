Giorgio Armani nie żyje

Giorgio Armani Źródło: Shutterstock

"Giorgio Armani zmarł 4 września, w wieku 91 lat. Dochodził do siebie w domu po pobycie w szpitalu, który utrzymywał w tajemnicy do samego końca" - pisze "La Repubblica". "Odszedł tak, jak zawsze by sobie tego życzył, znając Armaniego - pracując. Pomimo braku możliwości uczestnictwa w pokazach mody męskiej śledził próby aż do samego końca za pośrednictwem FaceTime, sprawdzając stylizacje i ganiąc swoich współpracowników za to, że nie usiedli na czas, opóźniając tym samym rozpoczęcie pokazu. Taki właśnie był".

Giorgio Armani - biografia

Urodził się w Piacenzy w 1934 roku. W młodości zamierzał zostać lekarzem, ale opuścił szkołę medyczną i zainteresował się fotografią. Pracował początkowo jako dekorator witryn w domu towarowym, potem jako projektant w domu mody Nino Cerruti.

Na własny rachunek Armani zaczął działać w 1975 roku. Firmę imienniczkę założył wraz z Sergio Galeottim, z którym był związany także prywatnie. Przełom w karierze projektanta nastąpił dzięki kinu - Armani stworzył kostiumy do "Amerykańskiego żigolaka" Paula Schredera z 1980 roku. Tytułowy bohater, grany przez Richarda Gere, nosi luźne marynarki z lekkich tkanin, łącząc luz i elegancję. Do tej pory formalne męskie stroje były szyte z grubych i sztywnych tkanin. - Chciałem podkreślić zmysłowość - wyjaśniał w wywiadach projektant.

Wprowadził do mody m.in. kurtki bomberki, luźne marynarki i jako jeden z pierwszych ubierał gwiazdy na czerwony dywan. Związki z Hollywood zacieśnił, gdy zaproponował aktorkom, że ubierze je na rozdanie Oscarów. Pierwsza była Diane Keaton, które odbierała nagrodę Akademii za rolę w "Annie Hall" Woody'ego Allena w marynarce włoskiego projektanta. Potem były to Jodie Foster (za "Milczenie owiec") i Cate Blanchett (za "Blue Jasmine").

Wśród wielbicieli Armaniego byli też Tina Turner, Leonardo di Caprio, Glenn Close, Paolo Sorrentino, Sofia Loren. Włoska aktorka przyjaźniła się z Armanim przez ponad pół wieku, poznali się, gdy jeszcze projektant terminował w domu mody Nino Cerruti.

Ale Armani projektował nie tylko dla gwiazd i elit. Do stworzonego przez niego giganta należało kilka różnych linii ubrań: Prive, Giorgio Armani S.p.A., Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Exchange. Gdy ubrania z tej pierwszej kolekcji kosztowały po kilkanaście tysięcy dolarów, z tej ostatniej - po kilkanaście dolarów. Poza tym Włoch projektował też meble i dodatki do wnętrz (Armani Casa), miał sieć kwiaciarni (Armani Fiori), cukierni (Armani Dolci), kawiarni i restauracji (Armani Caffe i Armani Ristorante).

"Król Giorgio. Absolutna legenda mody, uniwersalna ikona współczesnego stylu, wyzwoliciel kobiet, twórca stylów, mody, a przede wszystkim sposobów bycia. Jeśli trzeba by to porównać, jedyną inną kreatywną osobą, która tak bardzo zmieniła obyczaje, była Coco Chanel. Kiedy ludzie mówią, że twórczość Armaniego jest wyjątkowa, to właśnie dlatego, że taka jest. Nikt nie rozumiał swoich czasów tak jak on, przekształcając je w ubrania" - żegna go dziennik "La Repubblica".