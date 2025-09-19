Widzowie oceniają nowego "Supermana" Źródło: TVN24

Nowa odsłona przygód słynnego superbohatera z uniwersum DC weszła do kin na całym świecie na początku lipca i szybko trafiła do wąskiego grona filmów, które zarobiły w USA w tym roku więcej niż 100 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Obecnie tytuł z 353 milionami zysku na liczniku zajmuje trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych obrazów tego roku w USA. Na całym świecie zarobił ponad 615 mln dolarów.

"Superman" na HBO Max

David Corenswet w filmie "Superman", reż. James Gunn (2025) Źródło: mat. prasowe WBD

W piątek rano "Superman" pojawił się na platformie HBO Max. W filmie Jamesa Gunna nie brakuje scen akcji, emocji, ale i humoru. Sam reżyser jeszcze przed premierą stwierdził, że to "film o życzliwości". - Tyle, że opowiedziany za pomocą potworów, latających psów, robotów i kosmicznych bitew - dodawał reżyser. - W świecie, w którym jest tyle zła i podłości, Superman może wydawać się zbyt staroświecki, zbyt uczciwy, zbyt uprzejmy, ale na tym właśnie polega nasza prowokacja - stwierdził twórca.

Film zebrał szereg pozytywnych recenzji krytyków i widzów. Scott Philips z magazynu "Forbes" ocenił w swojej recenzji, że "ten Superman przywraca kolor, humor, sprytne żarty w środku bitwy i beztroskę dawnych komiksów".

Krytyczka Alissa Wilkinson na łamach "The New York Times'a" stwierdziła z kolei, że "Gunn ma talent do trafiania w odpowiedni ton z materiałem o superbohaterach, łącząc wzniosłe tematy z aluzjami do rzeczywistości i dobrodusznym zrozumieniem, że wszystko to należy traktować jak coś nieco absurdalnego".

