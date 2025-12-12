Logo strona główna
Kultura i styl

Nagroda Eurowizji odesłana w kartonowym pudełku. Protest Nemo przeciw udziałowi Izraela

nemo eurowizja shutterstock_2462352423
Eurowizja 2024
Źródło: Reuters Archive
Nagroda Eurowizji z 2024 roku za zwycięską piosenkę "The Code" Nemo wróci do Europejskiej Unii Nadawców. To kolejny w ostatnich tygodniach gest protestu przeciwko udziałowi w konkursie Izraela.

W oświadczeniu Nemo opublikowanym w czwartek na Instagramie czytamy, że decyzja Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o zezwoleniu Izraelowi na dalszy udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, nie jest zgodna z podstawowymi wartościami organizacji. "Dalszy udział Izraela w konkursie, podczas gdy Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ stwierdziła, że ma miejsce ludobójstwo, wskazuje na wyraźny konflikt między tymi ideałami a decyzją podjętą przez EBU". To odniesienie do raportu ONZ opublikowanego we wrześniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sidney Polak o kulisach odejścia z T.Love. "Dostałem od Muńka SMS-a"

Sidney Polak o kulisach odejścia z T.Love. "Dostałem od Muńka SMS-a"

Legenda rocka patronem lotniska? Władze podjęły decyzję

Legenda rocka patronem lotniska? Władze podjęły decyzję

BIZNES

Nemo odsyłają nagrodę

Pod koniec opublikowanego w czwartek nagrania Nemo umieszczają trofeum z Eurowizji w kartonowym pudełku, informując o planowanym odesłaniu go do biur EBU w Genewie. 

Nemo, urodzona w 1999 roku w szwajcarskim Biel osoba reprezentująca na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku Szwajcarię, jest niebinarna i nie używa rodzajowych zaimków osobowych. Preferują również, żeby zamiast zaimka osobowego, wstawiać w zdanie imię Nemo.

Bojkot Eurowizji

Decyzję o zwrocie nagrody w oświadczeniu dla BBC skomentował dyrektor Eurowizji Martin Green. "Z przykrością przyjmujemy decyzję Nemo o zwrocie trofeum, które zasłużenie zdobyły w 2024 roku" - przekazał. Brytyjski nadawca przypomniał, że pięć krajów - Islandia, Słowenia, Holandia, Irlandia i Hiszpania - ogłosiły bojkot Eurowizji, ponieważ Izrael nie został wykluczony z konkursu.

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił na początku grudnia, że reprezentant tego kraju weźmie udział w Eurowizji, która w przyszłym roku odbędzie się w Wiedniu. Wcześniej członkowie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) postanowili, że nie będą głosować nad udziałem Izraela - tym samym dopuszczając kraj do konkursu.

58 min
Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu

Pogłos

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EUPA-IMAGES / Shutterstock

EurowizjaSzwajcariaMuzyka
