- W ostatnich kilku dniach czy kilku tygodniach moja piosenka "Yesterday's Tomorrow's Today" staje się w Polsce hitem. Co zabawne, sama jestem Polką. To ogromna część moich korzeni - stwierdziła JoJo Siwa w wideo opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych. Kontynuując wątek piosenkarka przyznała, że popularność utworu "doprowadziła nawet do tego, że wybrała się do Polski". - Ktoś zapytał też czy zaprezentuję ją na Eurowizji - powiedziała 21-latka. Jak dodała początkowo wyrażona w ramach żartu chęć występu przerodziła się w "prawdziwą rozmowę". - Eurowizja w to weszła. Rozmawiamy o tym z ludźmi w Polsce. (...) Rozmawiamy ze wszystkimi - dodała JoJo Siwa.