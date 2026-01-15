Logo strona główna
Kultura i styl

To oni chcą jechać na Eurowizję. Wśród polskich kandydatów gwiazda serialu sprzed lat

Justyna Steczkowska na Eurowizji
Justyna Steczkowska na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji
Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS
TVP ogłosiła w środę kto wystąpi w Finale Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026. W stawce znalazło się ośmiu wykonawców. Publiczny nadawca wciąż może przyznać tzw. dzikie karty - najpóźniej tydzień przed terminem kwalifikacji.

W Finale Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026 wystąpi ośmiu ogłoszonych w środę artystów. Są to:

- Ola Antoniak z utworem "Don’t you try" - Basia Giewont z utworem "Zimna woda" - Stasiek Kukulski z utworem "This too shall pass" - Anastazja z utworem "Wild Child" - Piotr Pręgowski z utworem "Parawany Tango" - Jeremi Sikorski z utworem "Cienie przeszłości" - Karolina Szczurowska z utworem "Nie bój się" - Alicja z utworem "Pray"

Rezygnacja Karoliny Czarneckiej

Ogłaszając zasady tegorocznych preselekcji Telewizja Polska mówiła o co najmniej 10 kandydatach, jednak na ostatecznej liście pojawiło się ich mniej. Może mieć to związek z rezygnacjami niektórych artystów, którzy wyrazili w ten sposób swój sprzeciw wobec obecności w konkursie Izraela. W środę o takiej rezygnacji poinformowała Karolina Czarnecka, znana szerszej publiczności z viralowego coveru "Hera, koka, hasz, LSD". Jak napisała, znalazła się w finałowej dziesiątce, ale jej wartości "dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki, którego nie ma nigdzie oficjalnie, ale nieoficjalnie jest i jest w nim punkt brzmiący: nie wyrażać zgody na cierpienia drugiego człowieka". "Choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią" - dodała.

Utwór Czarneckiej "Jedna chwila" został opublikowany wcześniej i był typowany jako jeden z faworytów do wygrania tegorocznych preselekcji. Jak napisała artystka, miała już opracowaną scenografię oraz finansowanie, poziom przygotowań widać też na opublikowanych przez nią zdjęciach towarzyszących wpisowi o rezygnacji.

Kim są kandydaci?

Najbardziej znaną postacią w ogłoszonej stawce jest aktor Piotr Pręgowski, który zapisał się w historii telewizji między innymi rolą Patryka Pietrka w serialu "Ranczo". Już tam mogliśmy poznać jego muzyczne umiejętności, bowiem jego bohater współtworzył z graną przez Elżbietę Romanowską Jolą zespół disco polo Duo Spoko. Jego piosenka "Parawany Tango" ma być utworem w wakacyjnych rytmach, jednak na razie nie została opublikowana. 71-letni aktor jest najstarszą osobą w tegorocznej stawce polskich preselekcji.

Piotr Pregowski
Piotr Pregowski
Źródło: FOTON/PAP

Eurowizyjnej publiczności na pewno znana jest 23-letnia Alicja Szemplińska, która zaprezentuje utwór "Pray". Wokalistka wygrała w 2020 roku specjalną edycję "Szansy na sukces", w której nagrodą był wyjazd na Konkurs Piosenki Eurowizji do Rotterdamu. Wcześniej zwyciężyła również w programie "The Voice of Poland". W 2020 roku Konkurs Piosenki Eurowizji został odwołany ze względu na pandemię COVID-19, a rok później TVP rozpisała nowe preselekcje, nie decydując się, podobnie jak część innych państw, na przeniesienie swojej kandydatki na kolejny rok. Szemplińska próbowała powrócić na konkurs, jednak do tej pory nie udało jej się wygrać w preselekcjach. Tym razem kibicuje jej wiele osób, który chciałyby, aby w końcu mogła zaprezentować swój talent na międzynarodowej scenie.

Alicja Szemplińska
Alicja Szemplińska
Źródło: FOTON/PAP

W tej samej specjalnej "Szansie na sukces" wystąpiła też inna artystka z tegorocznych preselekcji - Basia Giewont. Otrzymała w nim wyróżnienie w odcinku poświęconym zespołowi The Beatles. 34-letnia wokalistka ma doświadczenie na deskach teatru, jak również koncertowe i płytowe - współpracowała między innymi z Adamem Sztabą i Grzegorzem Turnauem.

Basia Giewont
Basia Giewont
Źródło: Grzegorz Momot/PAP

Już teraz możemy posłuchać jej propozycji do Eurowizji 2026 - folkowego utworu "Zimna woda", który znalazł się na albumie "Szeptucha".

Duże emocje wśród fanów konkursu wzbudza kandydatura 17-letniego Staśka Kukulskiego i jego piosenka "This too shall pass", która jest dobrze oceniana przez wiele osób zajmujących się Eurowizją.

Stasiek Kukulski
Stasiek Kukulski
Źródło: Krzysztof Świderski/PAP

Kukulski próbował już wcześniej swoich sił w preselekcjach, zarówno do "dorosłej" Eurowizji, jak i do Eurowizji Junior. W 2025 roku pojawił się w konkursie debiutów na festiwalu w Opolu. Tam otrzymał Nagrodę Publiczności. Na Eurowizję 2026 proponuje nam klimatyczną balladę, która ma szansę przypaść do gustu jurorom.

W muzycznych talent show pojawiły się też trzy kandydatki z tegorocznej stawki - 20-letnia Anastazja Maciąg, 23-letnia Karolina Szczurowska i Ola Antoniak, która w styczniu skończy 16 lat - tyle, ile trzeba mieć, aby wystąpić w "dorosłej" Eurowizji.

Anastazja Maciąg
Anastazja Maciąg
Źródło: KAPiF
Karolina Szczurowska
Karolina Szczurowska
Źródło: KAPiF
Ola Antoniak
Ola Antoniak
Źródło: TVP / Forum

Maciąg wydała w 2024 roku debiutancki krążek "DOMINO", a Szczurowska w 2021 roku zaprezentowała swój debiut - album "KARO". Antoniak w 2024 roku dostała się do finału specjalnej edycji "Szansy na sukces", gdzie zajęła drugie miejsce - oznacza to, że otarła się o udział w Eurowizji Junior, bo w programie wybierano na nią kandydata. Jej propozycja "Don't you try" to jednocześnie jej debiutancki singiel.

Ostatni z kandydatów to 26-letni Jeremi Sikorski, który ma spore doświadczenie sceniczne, a także kilka albumów na swoim koncie, jako autor tekstów i producent współpracował też z innymi artystami na polskiej scenie.

Jeremi Sikorski
Jeremi Sikorski
Źródło: Leszek Szymański/PAP

W 2022 roku próbował swoich sił w przesłuchaniach do preselekcji eurowizyjnych w San Marino, zaś w polskich preselekcjach w ubiegłym roku współpracował z wokalistą Tego nad jego utworem "Immortal". Pod koniec ubiegłego roku wydał swój najnowszy singiel "Wracam". Na Eurowizję 2026 przygotował utwór "Cienie przeszłości", którego krótki fragment pokazał na swoim profilu na Instagramie.

Kiedy i gdzie odbędą się preselekcje?

Do polskich preselekcji w tym roku zgłoszono 173 utwory. Wybrano 20 propozycji, które wzięły udział w przesłuchaniach w grudniu. Spośród nich jury wybrało stawkę finałową. Telewizja może jeszcze przyznać, zgodnie z regulaminem (ale nie musi), maksymalnie trzy dzikie karty dla osób spoza wybranej ósemki, najpóźniej tydzień przed preselekcjami. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie i kiedy się one odbędą, a TVP informuje jedynie, że powiadomi o tym wkrótce.

Wiemy, że zwycięzca preselekcji zostanie wyłoniony przez publiczność - zadecyduje bowiem jedynie liczba oddanych na danego artystę głosów.

Kiedy i gdzie odbędzie się Konkurs Piosenki Eurowizji?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja w Wiedniu. Zwycięstwo Austrii w 2025 roku zapewnił wokalista JJ, który zaprezentował utwór "Wasted Love".

W konkursie wystąpi 35 krajów. Pięć (Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia oraz Słowenia) postanowiło zbojkotować konkurs z powodu udziału w nim Izraela. Stawkę podzielono na dwa półfinały. Wiemy już, że polska reprezentacja pojawi się w drugiej połowie pierwszego z nich - 12 maja.

pc

Skandal czy nowy początek? To głosowanie może zmienić historię światowego konkursu

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Muzyka Eurowizja Telewizja Media
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
