Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025

Pierwszy półfinał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji już dziś. Wystąpi w nim Justyna Steczkowska. O której rozpoczyna się konkurs, jak można w nim głosować i kto dostanie się do wielkiego finału?

Kluczowe fakty: Głosowanie ma inny przebieg w krajach biorących udział w Eurowizji i w krajach tzw. reszty świata.

W finale głosy widzów liczone są razem z głosami jury.

W jaki sposób widzowie mogą oddawać głosy?

"Widzowie Eurowizji mają jedno bardzo ważne zadanie - głosowanie" - podkreślają organizatorzy konkursu na swojej stronie internetowej. Głosować można za pośrednictwem SMS-ów lub w aplikacji Eurovision Song Contest - jest ona dostępna na smartfonach z systemem iOS, Android i Windows. Widzowie Eurowizji z krajów, które nie biorą w niej udziału, mogą głosować w aplikacji lub za pośrednictwem strony Eurovision Song Contest.

Eurowizja. Jak głosować w półfinałach

Zasady głosowania różnią się w zależności od tego, w jakim kraju przebywa widz. Jeśli kraj widza bierze udział w Eurowizji, może on oddać głos tylko w półfinale, w którym występuje jego reprezentant. Oznacza to, że osoby w Polsce będą mogły głosować tylko w pierwszym półfinale - we wtorek. Z jednym ważnym zastrzeżeniem - nie będą mogły oddać głosu na reprezentującą Polskę Justynę Steczkowską. Głosowanie ruszy po wykonaniu ostatniej piosenki każdego z półfinałów. Zagłosować można do 20 razy - wskazują organizatorzy.

Justyna Steczkowska podczas próby przed rozpoczęciem Eurowizji Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Głosowanie przebiega inaczej w przypadku krajów nieuczestniczących w eurowizyjnych zmaganiach, czyli tzw. reszty świata. Rozpoczyna się ok. północy w dniu każdego półfinału i trwa do rozpoczęcia występów na żywo. Następnie zostaje wstrzymane na czas rywalizacji, a ponownie otwarte jest na ok. 18 minut po odśpiewaniu ostatniej piosenki.

Półfinał Eurowizji. Jak liczone są głosy widzów

O tym, kto zakwalifikuje się do wielkiego finału, decydują wyłącznie głosy widzów. Po zakończeniu głosowania 10 najwyżej ocenionych piosenek przez widzów z krajów, które uczestniczą w konkursie, otrzyma punkty - od 1 do 8, 10 i 12. Publiczność w każdym uczestniczącym kraju przyzna więc łącznie 58 punktów. 10 piosenek, które zgromadzą najwięcej głosów od "reszty świata" - dostaną punkty według tej samej skali.

Po zsumowaniu wszystkich punktów publiczności z poszczególnych krajów i "reszty świata" 10 wykonawców z największą łącznie liczbą punktów zakwalifikuje się do finału. Wystąpią w nim wykonawcy z 26 krajów: poza półfinalistami wyłonionymi we wtorek i w czwartek będzie to również przedstawiciel gospodarzy oraz reprezentanci tzw. wielkiej piątki: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Francji.

Jak wygląda głosowanie w finale Eurowizji

W przypadku wielkiego finału głosowanie w krajach uczestniczących w konkursie ruszy tuż przed wykonaniem pierwszej piosenki i potrwa przez ok. 40 minut po ostatnim utworze. Również w finale każdy widz będzie mógł oddać do 20 głosów. Dla osób z "reszty świata" głosowanie zostanie otwarte ok. północy w dniu finału i zamknięte na krótko przed rozpoczęciem transmisji na żywo.

Próba przed pierwszym półfinałem Eurowizji 2025 Źródło: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Głosy jury w finale Eurowizji

Poza głosami widzów, w finale będą liczone także głosy jurorów. Każdy kraj biorący udział w konkursie wystawi profesjonalne jury, w skład którego wchodzi pięć osób. Każdy juror szereguje wszystkie zaprezentowane utwory od tego, który podoba się najmniej do najlepszego - w oparciu o ocenę kompozycji i oryginalności utworu, jakość występu, a także oceniając możliwości wokalne wykonawcy i ogólne wrażenie. 10 najwyżej ocenionych piosenek otrzymuje od nich od 1 do 8, 10 i 12 punktów. Do głosów jury dodawane są głosy widzów.

Eurowizja - o której oglądać? Kiedy zobaczymy Justynę Steczkowską?

Pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21.00 czasu polskiego i będzie transmitowany między innymi na oficjalnym kanale Eurowizji w internecie. Justyna Steczkowska wystąpi dziś jako druga. Drugi półfinał odbędzie się w czwartek 15 maja, a wielki finał w sobotę 17 maja.

