Z Szwecji do Szwajcarii. Triumf Nemo

Eurowizja w cieniu antyizraelskich protestów

Tegoroczna edycja stała się dla Szwedów idealną okazją, aby celebrować 50. rocznicę zwycięstwa "Waterloo", wykonywanej przez ABBA podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji w brytyjskim Brighton. Ale to nie jedyny ważny jubileusz w szwedzkiej eurowizyjnej historii. W tym roku przypada również 40-lecie zwycięstwa utworu "Diggi-Loo Diggi-Ley" zespołu Herreys w Luksemburgu w 1984 roku oraz 25-lecie wygranej "Take Me To Your Heaven", śpiewanej przez Charlotte Perrelli (z domu Nilsson) w Jerozolimie w 1999 roku. Podczas wielkiego show, jego producenci niejednokrotnie i w najróżniejszy sposób - również żartobliwie - wspominali o szwedzkich zwycięstwach.

"Zjednoczeni muzyką"? "W tej chwili to tylko puste słowa"

Na kilka godzin przed koncertem, pojawiły się informacje, że osoby, które miały ogłosić wyniki głosowania jury w Finlandii i w Norwegii, zrezygnowały ze swoich funkcji. A chodzi o dwójkę ulubieńców ubiegłorocznego konkursu: Kaarija z Finlandii, który zajął drugie miejsce oraz Alessandra Mele z Norwegii. Kaarija oświadczył, że w jego odczuciu ogłaszanie punktacji fińskiej nie jest dla niego właściwe. Mele natomiast w opublikowanym wideo podkreśliła, że "zjednoczeni muzyką - motto Eurowizji - powoduje, że muzyka jednoczy ludzi". - Jednak w tej chwili, są to tylko puste słowa. Proszę was wszystkich, otwórzcie oczy, otwórzcie swoje serca, pozwólcie miłości prowadzić was do prawdy... Wolna Palestyna - zaznaczyła.

Faworyt zdyskwalifikowany. "Jego dalszy udział w konkursie nie byłby właściwy"

Szwedzi eurowizyjnymi mistrzami

Przyglądając się eurowizyjnym produkcjom ostatnich dwóch dekad, co roku organizatorzy starają się zapewnić publiczności i widowni jak najlepszą rozrywkę. Starają się również zaskakiwać, zapraszać gwiazdy światowego formatu (jak Justina Timberlake'a czy Madonnę). Pewnego rodzaju stałym elementem jest już fakt, że zapraszane są postaci ważne dla eurowizyjnej publiczności, w tym zwycięzcy/zwyciężczynie z poprzednich edycji. To na tych ostatnich postawili w tym roku Szwedzi. Można się jedynie domyślać, że dla ponad 11-tysiecznej publiczności zgromadzonej w Malmö Arena, nie lada przeżyciem było zobaczenie na żywo takich eurowizyjnych ikon jak: Helena Paparizou z "My Number One" (Grecja 2005 r.), Charlotte Perrelli z "Take Me to Your Heaven" (Szwecja 1999 r.) oraz Sertab Erener z "Everyway That I Can" (Turcja 2003 r.). Tak było w czwartek. Natomiast w trakcie sobotniego koncertu, wystąpili między innymi: Björn Skifs, który 50 lat temu podbił listę przebojów evergreenem "Hooked on a Feeling" i zespół Alcazar z numerem "Crying at the Discoteque".