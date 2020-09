Erick Morillo, twórca hitu "I Like to Move It", nie żyje

Nie żyje Erick Morillo, DJ i producent muzyczny. Zmarł w wieku 49 lat. Kolumbijsko-amerykański artysta znany był między innymi z wydanego w latach 90. przeboju "I Like To Move It".

Urodzony w północnej Kolumbii artysta popularność zyskał w 1994 roku, po wydaniu "I Like To Move It", kiedy występował w duecie Reel 2 Real. Przebój zyskał drugie życie po wykorzystaniu go w filmie animowanym "Madagaskar" w 2005 roku.