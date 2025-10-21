Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego. - Jestem ogromnie wdzięczny za to wyróżnienie. Dziękuję wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie, którzy oglądali transmisję, publiczności tutaj w Warszawie. Dziękuję także jurorom za przyznanie mi tego zaszczytu. To naprawdę spełnienie marzeń - powiedział zwycięzca.

W internecie zawrzało po decyzji jury

Fala komentarzy w sieci wskazuje jednak, że werdykt jury budzi duże kontrowersje. "Skandal. Jakże wymowny był ten brak aplauzu"; "Eric Lu? Szacunek, wielka pianistyka, ale nie na zwycięstwo w Konkursie. Typowałem go do grona laureatów ale nie jako zwycięzcę"; "Na pewno świetny i kreatywny pianista, ale akurat w konkursie pokazał to tylko incydentalnie. Był bez formy. Byli, ściślej BYŁY lepsze od Niego. Autorytet Konkursu zdecydowanie podważony tym układem nagród."; "Wynik, który miał zadowolić wszystkich a nie zadowolił nikogo"; "Nie wiadomo w czym brylował Lu i na czym polegała ta jego mityczna równość (szczególnie na tle ciekawszej konkurencji)?".

Ale są też wielbiciele Erica Lu i obrońcy werdyktu - choć to mniej liczne głosy: "To był konkurs o bardzo wyśrubowanym poziomie. W zasadzie spośród finalistów dziewiątka lub dziesiątka miała szanse na Grand Prix. Czemu Lu? Prawdopodobniej grał najrówniej przez cały konkurs, bo to teraz jest premiowane"; "Wszyscy, którzy uważają, że Eric Lu nie zasłużył na I miejsce niech wrócą do swoich zajęć, a nie zajmują się muzyką poważną. Co najwyżej pchaniem karuzeli… Brawo Eric!"; "Dla mnie ten człowiek to inspiracja dla młodych ludzi. Że nie wolno się poddawać, trzeba wierzyć w marzenia i ciężko pracować. Szacunek, chyba nikt z finalistów nie grał pod taką presją i nikt nie miał tyle do stracenia podczas całego konkursu co on".

Ekspert o wynikach Konkursu Chopinowskiego

Lu w Konkursie Chopinowskim wystąpił po raz drugi. W 2015 roku Amerykanin zajął 4. miejsce. Jego tegoroczne zwycięstwo nie przekonuje też wielu ekspertów. Wygraną Erica Lu skomentował m.in. dziennikarz muzyczny Marcin Majchrowski (Program II Polskiego Radia). - Werdykt jurorów to zdecydowanie zaskoczenie. Nie można mówić o zachwycie, dlatego że pianistyka Erica Lu, choć bardzo dobra, osobista, wyrafinowana, to jednak w tym roku - w odróżnieniu od tego, jak prezentował się 10 lat temu - skręciła w inną stronę. Pamiętamy poziom tamtego konkursu sprzed 10 lat i konkursu sprzed czterech lat, tutaj inaczej to wszystko wygląda. Ale to decyzja jurorów, oni biorą za nią odpowiedzialność - podkreślił.

- Wydaje mi się, że werdykt jury XIX Konkursu Chopinowskiego próbował nagrodzić jak największą liczbę startujących pianistów czy tych, którzy znaleźli się bardzo wysoko w poszczególnych etapach - dodał Majchrowski. Zwrócił uwagę, że laureatów, którzy zostali wyróżnieni sześcioma nagrodami, jest aż ośmioro. - Werdykt jury jest bardzo salomonowy - zaznaczył.

Zdaniem dziennikarza muzycznego V nagroda Piotra Alexewicza jest bardzo zasłużona. - Kto wie, czy nie powinien być wyżej sklasyfikowany w tej stawce. Ale to arytmetyka i algorytmy ustalają ostatecznie werdykt, a może dyskusje jurorów tak zadecydowały - powiedział.

Ocenił, że wielki sukces odnieśli także inni reprezentanci z Polski: Yehuda Prokopowicz nagrodzony Nagrodą Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków oraz Adam Kałduński, który otrzymał Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady.

Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek. I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal – Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal – Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

