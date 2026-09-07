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Kultura i styl

Emmy 2026. Rekordowy koncert Bad Bunny'ego i pośmiertna nagroda dla Roba Reinera

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Bad Bunny
Bad Bunny gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: CHRIS TORRES/EPA/PAP
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Telewizyjna transmisja występu Bad Bunny'ego na Super Bowl została doceniona siedmioma nagrodami Primetime Emmy. Akademia Telewizyjna pośmiertnie doceniła też aktora Roba Reinera. Oto, co warto wiedzieć po pierwszym weekendzie z nagrodami Emmy. 

Choć główna ceremonia wręczenia nagród Emmy w 19 najważniejszych kategoriach odbędzie się w nocy z 14 na 15 września, w ostatni weekend wręczono pierwsze statuetki. Podczas dwóch wieczorów (sobota i niedziela) przyznano łącznie 102 nagrody, w kategoriach określanych jako techniczne i artystyczne. Wyróżniono m.in. kostiumy, charakteryzację, scenografię, obsadę, zdjęcia, muzykę, montaż czy koordynację kaskaderską. Wskazano również zwycięzców w niektórych kategoriach reżyserskich, scenopisarskich i aktorskich.

Pośmiertna nagroda dla Roba Reinera

Pośmiertnie nagrodzony został Rob Reiner za gościnną rolę w serialu "The Bear". Aktor, razem z żoną - Michele Singer Reiner, zostali znalezieni martwi w swoim domu 14 grudnia 2025 roku. O morderstwa oskarżony jest ich syn, Nick Reiner, któremu grozi nawet kara śmierci.

Pomimo śmierci wyróżnienie za rolę w "The Bear" nie jest ostatnią szansą na Emmy dla Reinera. Zagrał bowiem w nowym serialu Larry'ego Davida "Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem", a premiera produkcji odbyła się zbyt późno, by mogła zostać zgłoszona do tegorocznych nagród Emmy, może więc zostać zgłoszona w roku kolejnym. 

Rob i Michele Reiner
Rob i Michele Reiner
Źródło zdjęcia: JASON REDMOND/PAP/EPA

"Wdowia zatoka", koncert Bad Bunny'ego i "Chętni na seks"

Największym wygranym pierwszej odsłony Primetime Emmy 2026 jest serial "Wdowia zatoka". Do twórców tego połączenia horroru i komediodramatu trafiło osiem nagród. Serial zwyciężył między innymi w kategoriach: najlepsza gościnna rola kobieca w serialu komediowym (Betty Gilpin), najlepsze kierownictwo muzyczne (Tokio Nagata), najlepsza kompozycja muzyczna do serialu (David Fleming), najlepsze zdjęcia do serialu (Christian Springer) oraz najlepszy casting (Allison Jones, Emily Buntyn, Lisa Label, Angela Peri). 

"The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny" - telewizyjna transmisja koncertu Bad Bunny'ego w przerwie finałowego meczu Super Bowl - zdobyła aż siedem nagród. To nowy rekord jeśli chodzi o tego typu występy muzyczne. Dotychczasowy rekord - z trzema nagrodami - należał do koncertu Super Bowl z 2022 roku, gdy na scenie pojawili się Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar oraz 50 Cent. 

Występ Bunny’ego jest pierwszą produkcją hiszpańskojęzyczną, nagrodzoną w kategorii najlepszy program rozrywkowy na żywo. Dodatkowo to drugi tego typu koncert doceniony w tej kategorii (pierwszym był zeszłoroczny koncert Kendricka Lamara podczas Super Bowl 2025). Ponadto transmisję z Super Bowl nagrodzono między innymi w kategoriach: najlepsza choreografia do programu rozrywkowego lub reality show, najlepsza reżyseria, najlepsze oświetlenie czy najlepsza reżyseria muzyczna. 

Bad Bunny podczas Super Bowl
Bad Bunny podczas Super Bowl
Źródło zdjęcia: CHRIS TORRES/EPA/PAP

Na dotychczasowym etapie rozdania Primetime Emmy podium - z sześcioma wygranymi - zamykają dwa tytuły: miniserial "Chętni na seks" oraz amerykańska edycja reality show "The Traitors"

"Chętni na seks" to połączenie czarnej komedii i dramatu kryminalnego, wyprodukowane przez HBO Max (firma należy do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl). Statuetki trafiły między innymi w ręce: Davida Harboura (najlepszy aktor w roli drugoplanowej w miniserialu), Lindy Cardellini (najlepsza aktorka w roli drugoplanowej w miniserialu) Steve’a Conrada (najlepsza reżyseria i najlepszy scenariusz do miniserialu) oraz Jamesa Whitakera (najlepsze zdjęcia w miniserialu). 

"Chętni na seks" - zwiastun serialu
Źródło: HBO Max

Ostatni sezon programu Stephena Colberta doceniony został pięcioma statuetkami. W czerwcu lipcu ubiegłego roku szefostwo CBS podjęło decyzję o zdjęciu "The Late Show with Stephen Colbert" z anteny. Ostatni odcinek jednego z najlepszych wieczornych talk show w amerykańskiej telewizji wyemitowano w maju bieżącego roku. 

Pierwszą Emmy w karierze otrzymała piosenkarka Sabrina Carpenter. Gwiazda znalazła się w gronie twórców, jako producentka wykonawcza oraz występująca, specjalnej odsłony "The Muppet Show". 

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TelewizjaMuzyka
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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