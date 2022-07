Odtwórca roli Elvisa o kulisach pracy na planie. "Tamtej nocy wróciłem do domu we łzach"

"Kiedy filmowaliśmy ten moment, kiedy Elvis po raz pierwszy wychodzi na scenę i jest wyśmiewany przez publiczność, wiedziałem, jakie to uczucie. Tamtej nocy wróciłem do domu we łzach" - wspomina Austin Butler, odtwórca tytułowej roli w filmie "Elvis" Baza Luhrmanna. Opowiedział o specyficznych metodach reżysera, które miały przygotować go do roli "Króla rock and rolla".

Reżyser Baz Luhrmann i inni producenci filmowi doprowadzili aktora do łez w czasie jednej z pierwszych prób na planie w Nashville w stanie Tennessee. Aby "zbliżyć się do wykonania jak to tylko możliwe" Luhrmann sprowadził producentów do studia nagraniowego i poprosił ich, by usiedli naprzeciwko Austina Butlera i wyśmiali go. "Kiedy ja śpiewałem, oni naśmiewali się ze mnie" - powiedział aktor w wywiadzie dla "VMan".

Austin Butler o nagrywaniu zdjęć do "Elvisa"

Butler wyjaśnił, że to miało go przygotować na nagranie sceny, w której to Elvis został wyśmiany: "Kiedy filmowaliśmy ten moment, gdy Elvis po raz pierwszy wychodzi na scenę i jest wyśmiewany przez publiczność, wiedziałem, jakie to uczucie. Tamtej nocy wróciłem do domu we łzach, naprawdę" - przyznał.

Trudny dzień okazał się zaprzeczeniem tego, co zapowiadano mu jako "wyluzowaną i zabawną" sesję nagraniową. "Byłem bardzo zdenerwowany, a nagrywaliśmy na sprzęcie, na którym Elvis nagrywał «Heartbreak Hotel». Zeszliśmy tam i to wcale nie było to. Nagrywaliśmy zgodnie ze starą szkołą, gdzie z wszystkimi muzykami - a są to najlepsi muzycy na świecie (...) - nagrywaliśmy całą piosenkę".

Baz Luhrmann "zmienił wszystko"

Niecodzienne metody pracy reżysera były dla Butlera codziennością na planie "Elvisa". W programie "The Kelly Clarkson Show" wspominał, że Luhrmann w pewnym momencie przygotowań bez ostrzeżenia "zmienił wszystko", co przygotował w jego teście ekranowym: "Zaczął kręcić, kiedy (uczyłem się) wszystkiego. Przepuścił mnie przez wyżymaczkę. Teraz zdaję sobie sprawę, że lubi być bardzo spontaniczny na planie, więc chciał zobaczyć, czy stracę głowę" - powiedział Butler w rozmowie z Kelly Clarkson.

