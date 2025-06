Dziennikarze tvn24.pl z nagrodą na festiwalu Deauville Green Awards

"Ocalałe". Zapowiedź

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Cykl "Ocalałe" Piotra Szymanka i Tomasza Słomczyńskiego został nagrodzone srebrną nagrodą na festiwalu Deauville Green Awards we Francji. Produkcję nagrodzono w kategorii "Humanitarian aid and solidarity".

>> ZOBACZ MATERIAŁY Z CYKLU "OCALAŁE" W TVN24+ <<

Więcej o losach kobiet, które przeżyły rosyjską niewolę, można przeczytać w reportażu "To jest ich zemsta" autorstwa Tomasza Słomczyńskiego.

Cykl "Ocalałe" Źródło: TVN24+

O czym jest cykl "Ocalałe"?

"Ocalałe" to rozmowy z kobietami, które przetrwały rosyjską niewolę. Bohaterki cyklu, cztery kobiety z Ukrainy, dają świadectwo bestialstwu, jakiego tam doświadczyły.

Ludmiła Husejnowa i Julia Dworniczenko zostały uwięzione w Doniecku jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej inwazji. Swietłana Szukajło i Larisa Zubko trafiły do więzienia w Chersoniu, gdy miasto w 2022 roku na kilka miesięcy zajęli Rosjanie.

Opowieści Ludmiły, Julii, Swietłany i Larisy dają drastyczny obraz bezwzględnego i okrutnego traktowania ukraińskich kobiet w rosyjskiej niewoli. Bicie, przemoc seksualna, upokarzanie. Rozbieranie do naga, nakaz stania od szóstej rano do dwudziestej drugiej, worek na głowie. Gwałty, rażenie prądem, topienie, głodzenie. - Wszystko to jest dla nich normalne. Gwałt dla nich nie jest problemem. Często gwałcą kobiety - powiedziała 41-letnia Julia Dworniczenko. - Zastraszają. Grożą, że zrobią coś dzieciom, bliskim. Mnie straszyli tym, że wszystko, przez co przeszłam, przydarzy się moim dzieciom i mojemu mężowi - dodała.

"Ocalałe" to także opowieść o traumie i piętnie, jakie odcisnęła na nich niewola. - Kochałam ludzi. Teraz ich nie lubię. Nie potrafię nikomu zaufać. Teraz patrzę na ludzi i rozumiem, że każdy może okazać się wrogiem - przyznała Julia.

Opowiadając o tym, co trzymało ją przy życiu, Larisa z trudem powstrzymywała łzy: - Bardzo chciałam zobaczyć moją córkę i wnuczkę. To jedyny powód, dla którego żyłam. Bo wiedziałam, że bardzo się martwią.

Cela metr na metr, tortury i gwałty. Ukrainki, które były więzione przez Rosjan, opowiedziały o swojej traumie Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Dlaczego zdecydowały się opowiedzieć o horrorze, który przeżyły? - Udzielam wielu wywiadów i uczestniczę w wielu wydarzeniach pod jednym warunkiem: że o kobietach, które tam (w niewoli - red.) pozostały, usłyszy cały świat - mówiła 62-letnia Ludmiła. - Każda nasza historia, nagłośniona i przekazana ludziom, jest gwoździem wbitym w trumnę naszego wroga. Dlatego jestem właśnie tu i właśnie teraz - podkreśliła Swietłana.

Ukrainki, które przeżyły rosyjską niewolę. Cykl rozmów "Ocalałe" Źródło: TVN24

Deauville Green Awards

Deauville Green Awards to międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju, innowacji ekologicznych i odpowiedzialności społecznej. Od 14 lat prezentuje najlepsze filmy instytucjonalne, spoty i dokumenty z całego świata, które podejmują kluczowe wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu.

Festiwal odbywa się w Deauville we Francji, od 4 do 7 czerwca i obejmuje trzy konkursy: SPOT (do 90 sekund), INFO (do 26 minut) i DOCU (powyżej 26 minut). Filmy oceniane są przez międzynarodowe jury złożone z ekspertów m.in. z WWF, Arte, France Télévisions i Banku Światowego. Przyznawane są Złote i Srebrne Totemy, trzy Grand Prix oraz nagrody specjalne.

W poprzednich latach, laureatami konkursów byli między innymi Ewa Ewart, Ewa Galica, Anna Kowalska, Wojciech Bojanowski.

>> Dziennikarze TVN z nagrodami na festiwalu Deauville Green Awards 2023 >> TVN Warner Bros. Discovery z nagrodą i wyróżnieniem na festiwalu filmowym Deauville Green Awards 2022 >> Dziennikarze TVN Grupa Discovery nagrodzeni na festiwalu Deauville Green Awards 2021