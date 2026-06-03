Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu

Dua Lipa i Callum Turner Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: John Angelillo/Newscom/PAP

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Jedna z najpopularniejszych popowych piosenkarek zamieściła na Instagramie cztery zdjęcia, w tym trzy z mężem. Na czwartym pozuje z bukietem kwiatów. W opisie Dua Lipa ograniczyła się do napisania daty, 31 maja 2026, dodała też emotikony z białym sercem. Pod wpisem posypały się gratulacje od przyjaciół i fanów. W ciągu doby post z fotografiami autorstwa Madison Phipps skomentowało prawie 58 tys. osób.

O kameralnym ślubie piosenkarki nazywanej przez media "księżniczką popu" i popularnego brytyjskiego aktora media rozpisywały się w zeszłą niedzielę. Lipa i Turner wzięli ślub w Old Marylebone Town Hall w Westminsterze, dzielnicy Londynu. Na profilu westminsterskiego ratusza oraz tamtejszego urzędu stanu cywilnego można zobaczyć krótkie wideo z tej uroczystości. "Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią ślubu Dua Lipy i Calluma Turnera" - czytamy we wpisie. "Po ponad stu latach wciąż odczuwamy ogromną radość, gdy pary wybierają nas w najważniejszych momentach swojego życia".

Wielkie włoskie wesele

Teraz media skupiają się na weselu, które ma odbyć się na Sycylii. Para ma bawić się m.in. w luksusowej posiadłości Villa Valguarnera nieopodal Palermo - podała włoska agencja Ansa w środę, pisząc o załadowanych materiałami ciężarówkach, które przyjeżdżały do zabytkowej rezydencji od wczesnego ranka. Na miejscu, twierdzi Ansa, pojawiła się ekipa licząca prawie 50 osób, wśród nich ochroniarze i osoby sprzątające, zaś w pobliżu trwają "nadzwyczajne prace porządkowe" polegające m.in. na czyszczeniu chodników i poboczy. Organizatorzy do tego stopnia dbają o prywatność, że uniemożliwili robienie zdjęć niektórym osobom, które pojawiły się w pobliżu - dodała włoska agencja.

Wcześniej media sugerowały, że na weselu mogą pojawić się takie gwiazdy jak Elton John, Charli XCX, Mark Ronson czy Donatella Versace. Brak jednak oficjalnego potwierdzenia listy gości.

Redagował AM