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Kultura i styl

Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu

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Dua Lipa
Dua Lipa i Callum Turner
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: John Angelillo/Newscom/PAP
Dua Lipa we wtorek potwierdziła to, o czym media na całym świecie donosiły od kilku dni: piosenkarka powiedziała "tak" aktorowi Callumowi Turnerowi. Na Instagramie pokazała zdjęcia z wybrankiem.

Jedna z najpopularniejszych popowych piosenkarek zamieściła na Instagramie cztery zdjęcia, w tym trzy z mężem. Na czwartym pozuje z bukietem kwiatów. W opisie Dua Lipa ograniczyła się do napisania daty, 31 maja 2026, dodała też emotikony z białym sercem. Pod wpisem posypały się gratulacje od przyjaciół i fanów. W ciągu doby post z fotografiami autorstwa Madison Phipps skomentowało prawie 58 tys. osób.

O kameralnym ślubie piosenkarki nazywanej przez media "księżniczką popu" i popularnego brytyjskiego aktora media rozpisywały się w zeszłą niedzielę. Lipa i Turner wzięli ślub w Old Marylebone Town Hall w Westminsterze, dzielnicy Londynu. Na profilu westminsterskiego ratusza oraz tamtejszego urzędu stanu cywilnego można zobaczyć krótkie wideo z tej uroczystości. "Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią ślubu Dua Lipy i Calluma Turnera" - czytamy we wpisie. "Po ponad stu latach wciąż odczuwamy ogromną radość, gdy pary wybierają nas w najważniejszych momentach swojego życia".

Wielkie włoskie wesele

Teraz media skupiają się na weselu, które ma odbyć się na Sycylii. Para ma bawić się m.in. w luksusowej posiadłości Villa Valguarnera nieopodal Palermo - podała włoska agencja Ansa w środę, pisząc o załadowanych materiałami ciężarówkach, które przyjeżdżały do zabytkowej rezydencji od wczesnego ranka. Na miejscu, twierdzi Ansa, pojawiła się ekipa licząca prawie 50 osób, wśród nich ochroniarze i osoby sprzątające, zaś w pobliżu trwają "nadzwyczajne prace porządkowe" polegające m.in. na czyszczeniu chodników i poboczy. Organizatorzy do tego stopnia dbają o prywatność, że uniemożliwili robienie zdjęć niektórym osobom, które pojawiły się w pobliżu - dodała włoska agencja.

Wcześniej media sugerowały, że na weselu mogą pojawić się takie gwiazdy jak Elton John, Charli XCX, Mark Ronson czy Donatella Versace. Brak jednak oficjalnego potwierdzenia listy gości.

1 godz 2 min
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Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?

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Redagował AM

Źródło: Ansa, tvn24.pl
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Tagi:
Wielka BrytaniaMuzyka
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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