Kultura i styl

Dua Lipa miała zwolnić swojego agenta. W tle kontrowersyjny zespół i Palestyna

|
Dua Lipa
Dua Lipa przed Met Gala 2023 (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters Archive
Wokalistka Dua Lipa miała zwolnić swojego agenta za to, że ten rzekomo chciał usunięcia zespołu Kneecap z programu słynnego festiwalu Glastonbury. Kneecap budzi kontrowersje z powodu otwarcie wyrażanego poparcia dla Palestyny. Sympatię wobec sprawy palestyńskiej wyrażała wcześniej także Dua Lipa.

Informację o zwolnieniu agenta przez angielską piosenkarkę Duę Lipę podał brytyjski tabloid "The Mail on Sunday". Wokalistka miała pożegnać swojego managera, Davida Levy'ego, po tym jak dowiedziała się, iż rzekomo brał udział w kampanii na rzecz usunięcia północno-irlandzkiego trio Kneecap z programu festiwalu Glastonbury w czerwcu tego roku. Muzycy mierzą się z licznymi trudnościami w związku z wyrażanym przez siebie poparciem dla Palestyny, m.in. w niektórych krajach zakazano wstępu na ich koncerty.

Lipa na razie nie skomentowała sprawy, natomiast artykuł "The Mail on Sunday" na swoim stories na Instagramie w niedzielę udostępnił zespół Kneecap.

Plan za zamkniętymi drzwiami

Żródło związane z artystką miało powiedzieć "The Mail on Sunday", że "Dua upewniła się za pośrednictwem swoich ludzi, że David Levy nie będzie już pracował nad jej muzyką". "Jest bardzo otwarcie propalestyńska" - dodano.

Na początku czerwca, przed festiwalem Glastonbury w Wielkiej Brytanii, angielski DJ i producent Toddla T poinformował, że prywatny list od "bardzo wpływowego agenta muzycznego" w sprawie usunięcia Kneecap z programu trafił do organizatorów festiwalu. Toddla T dodał, że pod listem podpisało się 30 osób związanych z przemysłem muzycznym, a wszystko działo się "za zamkniętymi drzwiami". W sprawie ich występu wypowiedział się wówczas również brytyjski premier Keir Starmer, który nazwał go, zanim się odbył, "nieodpowiednim".

Plan się jednak nie powiódł - zespół wystąpił na Glastonbury 28 czerwca, choć ich koncert nie był transmitowany na żywo przez BBC - tak jak większość innych występów na festiwalu. Zespół w ostatnim czasie dwukrotnie wystąpił także w Polsce - na OFF Festivalu 1 sierpnia i w warszawskiej Stodole 1 września.

Tomasz-Marcin Wrona

Kneecap - kontrowersje

W kwietniu Londyńska Policja Metropolitalna wszczęła dochodzenie po opublikowaniu nagrania z udziałem rapera Mo Chara z Kneecap. Widać na nim, jak na koncercie miał on "eksponować flagę na znak poparcia dla libańskiej organizacji Hezbollah", uznanej przez Wielką Brytanię za organizację terrorystyczną. Sam muzyk zaprzeczał zarzutom, twierdząc że nie popiera Hezbollahu, a oskarżenie nazwał "karnawałem odwracania uwagi" od wydarzeń w Strefie Gazy. Kolejna rozprawa rapera odbędzie się 26 września.

O kontrowersjach związanych z zespołem Kneecap i ich historii pisaliśmy w TVN24+:

Oskarżono ich o terroryzm, Węgry nie wpuściły do kraju. Dziś wystąpią w Katowicach
Martyna Nowosielska-Krassowska

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: Far Out Magazine, The Mail on Sunday, Consequence

Źródło zdjęcia głównego: John Angelillo/Newscom/PAP

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
