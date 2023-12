Dorota Wellman poleca książki pod choinkę

Nowości wydawnicze śledzi codziennie, a w swojej bibliotece ma 12 tysięcy pozycji. Dorota Wellman, prowadząca "Dzień Dobry TVN", namawia nie tylko do czytania, ale i dawania książkom drugiego życia.

- Książka to najlepszy prezent świata i mówię to bez żadnej kokieterii. Nawet jeśli nam się nie spodobała, możemy ją podać dalej lub oddać do biblioteki. Perfumki się wypsikają, kremiki się wykończą, a ona będzie cieszyć. Więc obdarowujmy książkami - zachęca Dorota Wellman, prowadząca "Dzień Dobry TVN". Co poleca pod choinkę?

Książki Doroty Wellman

"Francja na talerzu", Gaudry Francois-Regis. Vademecum kuchni francuskiej. "350 zagadnień do rozgryzienia, 1250 specjałów do spróbowania, 375 przepisów do przetestowania, 260 osobistości ze świata francuskich kulinariów, setki map, smakowitych adresów, pikantnych anegdot…", rekomenduje wydawca. - To wielka ilustrowana encyklopedia kuchni francuskiej - idealny prezent dla kogoś, kto gotuje albo chociaż lubi o tym czytać. Rok temu w tej samej serii ukazała się książka “Włochy na talerzu”, była wydawniczym objawieniem. Tak jest i w tym przypadku. Jest tu wszystko o podstawowych przepisach z kuchni francuskiej, są polecenia konkretnych miejsc we Francji, które wielbiciele tej kuchni powinni odwiedzić, są opisy trików i historie związane z francuskimi kulinariami. Ta książka ma jedną wadę: jest ogromna, więc jeśli ktoś - tak jak ja - czyta o jedzeniu przed spaniem, to z tą pozycją na pewno to się nie uda - ostrzega Wellman.

"Najsłodszy", Michał Figurski. Dziennikarz i prezenter radiowy opowiada o swoim życiu z cukrzycą. "Spałem coraz mniej i coraz częściej odreagowywałem ciężką pracę alkoholem, niczym gwiazdor rocka wybudzający się w różnych hotelach na terenie całego kraju i leczący w biegu kolejnego kaca. W moim życiu wszystko było za głośne, za szybki i na wczoraj. (…) Żyjąc w tym obłąkanym tempie, nie miałem ani chwili, aby pomyśleć o własnym zdrowiu – tego nie było na liście moich codziennych obowiązków" - pisze. W 2015 roku Figurski przeszedł wylew, potem przeszczepy nerki i trzustki. Dziś prowadzi Fundację Najsłodsi, która zajmuje się edukacją i profilaktyką cukrzycy. - Książka-ostrzeżenie przed życiem na krawędzi. To historia wzlotu i upadku znanego dziennikarza. Człowieka, który od wczesnej młodości wiedział, że jest chory na cukrzycę, ale który to zlekceważył i uznał, że jest królem życia. Miał wszystko, a potem to stracił. Michał opisuje swoją drogę do zatracenia. Przebudzeniem był dla niego udar, pobyt w absolutnej ciemności, zależność od innych. Ta opowieść jest jak wiwisekcja. Michał niczego się nie wstydzi i mówi o sobie czasami okropne rzeczy. Przez pół książki zadajemy sobie pytanie, jak można być tak głupim w sprawie swojego zdrowia. Potem widzimy jego odrodzenie, także dzięki miłości ludzi mu bliskich. Figurski jest teraz po podwójnym przeszczepie. Działa, pracuje. Znajdziecie tu Państwo także wypowiedzi specjalistów: lekarzy, fizjologów, psychologów i terapeutów, którzy mówią, jak się z cukrzycą zmagać i jak jej nie zaniedbać - mówi Wellman. ZOBACZ TEŻ: "Był moment, kiedy powiedziano mi, że raczej z tego nie wyjdę"

"Elon Musk", Walter Isaacson. Nowa biografia autora bestsellerów ("Steve Jobs", "Leonardo da Vinci"). Historia najbardziej fascynującego i kontrowersyjnego innowatora naszych czasów - wizjonera, który zapoczątkował prywatną eksplorację kosmosu i ekscentryka, o którym krążą legendy. - Najnowsza biografia człowieka, który fascynuje wszystkich. Musk jest trudny, bardzo wymagający, czasami idzie po trupach do celu, ale jednocześnie ma genialny umysł i jeszcze nieraz nas zadziwi. Jeśli kogoś interesuje, jak wyglądało jego życie i młodość, skąd się biorą te wszystkie jego genialne pomysły, jeśli chce się dowiedzieć, jak się z nim pracuje i kto z nim pracować nie może, bo on przeciętnych ludzi wokół siebie nie toleruje, to ta książka go ucieszy. To przede wszystkim lektura dla osób interesujących się nauką, rozwojem współczesnej technologii, sztuczną inteligencją, zdobywaniem kosmosu, zmienianiem świata po prostu - rekomenduje prowadząca "Dzień Dobry TVN".

"Podróż przez krainę ramenu", Marcin Wojtasik i Maciej Komorowski (fotografie). "Motywem przewodnim naszej podróży po Japonii będzie ramen, po pierwsze dlatego, że sam podróżowałem po Japonii głównie ramenowymi szlakami i uważam, że to doskonały klucz do układania planu wyjazdu, po drugie dlatego, że ramen jest japońskim daniem, które jest najbardziej zróżnicowane regionalnie", piszą autorzy. - Nieoczywista książka kulinarna. Ramen, czyli japoński bulion z różnymi dodatkami, stał się ostatnio niezwykle modny, w Polsce również. Czym się różni od rosołu? Tu Państwo znajdziecie odpowiedź. To historia zupy, która stawia człowieka na nogi, która musi pobulgotać wiele godzin, żeby nas wzmocnić. A jednocześnie jest to kulinarny przewodnik po Japonii. Znajdziecie tu Państwo także 33 autentyczne przepisy przywiezione z Kraju Kwitnącej Wiśni przez ludzi, którzy prowadzą w Warszawie ramenownię. Ta zupa dla wielu ludzi stanowi wyzwanie. Niektórzy próbują ją robić w domu, inni w restauracji, ale nie każdemu wychodzi. Dla mnie ta kulinarna opowieść jest fascynująca. Nie tylko dla tych, którzy lubią jeść ramen - śmieje się Wellman.

"Marek Jackowski. Głośniej!", Anna Kamińska. Autorka wielu bestsellerowych biografii wzięła tym razem na warsztat życiorys jednej z najważniejszych postaci w historii polskiej muzyki: Marka Jackowskiego – założyciela i lidera Maanamu, wieloletniego męża i partnera artystycznego Kory, kompozytora i gitarzysty.

- Jeśli ktoś kocha Maanam, to powinien przeczytać tę książkę. Charyzmatyczna i niezwykła Kora doczekała się o sobie wielu biografii i artykułów. A przecież Marek Jackowski jest dla tego zespołu równie istotną postacią, to on stworzył jego największe przeboje. To historia chłopaka, który mieszkał w pegeerze, a potem zrobił karierę kompozytora i autora tekstów. Jest naprawdę równie ciekawa jak biografia Kory. Spotkanie tych dwóch osobowości dało nam absolutny fenomen muzyczny, jakim był zespół Maanam. Świetny prezent dla wszystkich miłośników muzyki, ale też dla tych, którzy lubią czytać biografie - mówi Wellman.

"Łabędzie", Jacek Dehnel. Dwie uzupełniające się części można czytać jak reportaż, true crime, historię rodziny, powieść sensacyjną albo esej o pamięci – prywatnej, publicznej i tej ukrytej w aktach IPN-u - pisze wydawca. - Jestem pod dużym wrażeniem tej książki. Pierwszy tom jest opowieścią o pisarzu, o tym, jak się tworzy i żyje z twórczości. Drugi jest opowieścią rodzinną, o bardzo ciekawej karcie w historii rodziny Jacka, o której zawsze się mówiło i to z pewnym wstydem. Przy okazji poznajemy historię "gangu złotogłowych", który działał w PRL-u. Przemycał na Zachód polskie dzieła sztuki i złoto. Spowodowane przez niego straty porównuje się z grabieżą dokonaną przez hitlerowców. To mniej znany wątek z naszej historii. Członkowie gangu mieli nad sobą czapę służb specjalnych, które do pewnego czasu ich działalność tolerowały. To temat na fascynujący kryminalny serial. Co ciekawe, Monika Luft również napisała o tym książkę, reportaż “Pejzaż z przemytnikiem”. Więc możemy na "gang złotogłowych" spojrzeć z dwóch punktów widzenia.

"Moje życie z Tomkiem", Dorota Sumińska. Najbardziej osobista książka w dorobku pisarki. Tomasz Wróblewski, lekarz i wieloletni partner Sumińskiej, zmarł w 2021 roku, w niespełna miesiąc po ich ślubie.

- Lekarka weterynarii, znana wielbicielka zwierząt napisała książkę niezwykłą. To najpiękniejszy romans, jaki ostatnio przeczytałam, choć od razu uprzedzam, że nie kończy się dobrze. Jest to książka o spotkaniu po latach szkolnej miłości, o związku dojrzałych ludzi, którzy chcieli być razem mimo że tak dużo rzeczy ich dzieliło. Tomek był bardzo znanym lekarzem, uratował wiele osób. Niestety, koledzy nie zdążyli uratować jego. Zmarł na wylew. Sumińska opisuje rok swojego życia po jego śmierci. Dawno nikt tak pięknie nie pisał o miłości - zapewnia Wellman.

Autor:joan//mro