Nowy film Jana Komasy w Toronto. Mamy reprezentację marzeń

Zwiastun filmu Jana Komasy "Boże Ciało" Źródło: Kino Świat

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Znamy tytuły sekcji Centrepiece Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Wśród 55 filmów tej prestiżowej sekcji znalazły się trzy polskie koprodukcje, w tym "Dobry chłopiec" Jana Komasy.

Światową premierę w tej sekcji będzie miał film "Erupcja" z Leną Górą i Charli XCX w rolach głównych.

Łącznie w programie TIFF znalazło się sześć koprodukcji polskich.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto (TIFF) jest zaliczany do wielkiej piątki najważniejszych tego typu wydarzeń świata - obok Festiwalu Filmowego Sundance, Berlinale (MFF w Berlinie), Festiwalu Filmowego w Cannes i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Standardowo również TIFF zamyka kalendarz tych pięciu wydarzeń i od lat stanowi rolę papierka lakmusowego dla nadchodzącego sezonu nagród filmowych - w tym Oscarów.

W gronie wielkiej piątki toroncki festiwal jest wydarzeniem wyjątkowym ze względu na formułę. W przeciwieństwie do pozostałych, nie ma tu ścisłego podziału na typowe sekcje konkursowe, a najważniejsze nagrody - People’s Choice Award - przyznaje festiwalowa publiczność. Od 2009 roku przyznawane są osobno filmom fabularnym, filmom dokumentalnym oraz tytułom z sekcji Midnight Madness. Dotychczas żaden film reżysera lub reżyserki z Polski nie otrzymał People's Choice Award MFF w Toronto.

W 2015 roku stworzono sekcję konkursową Platform Prize. Ówczesny CEO festiwalu Cameron Bailey zwrócił uwagę, że sekcja Platform i sama nagroda zostały wprowadzone do programu, żeby docenić te filmy, które znalazły się w programach innych tego typu wydarzeń na świecie, a które nie zostały docenione w należyty sposób. Zaznaczył, że do tej sekcji wybierane są filmy autorsko innowacyjne i przełomowe, na podobnych zasadach, na jakich wybierane są tytuły do sekcji Director's Fortnight czy Un Certain Regard Festiwalu Filmowego w Cannes.

Oficjalny program TIFF to 14 sekcji, z których najważniejsze to:

Centrepiece - filmy fabularne cenionych światowych twórców i twórczyń,

Discovery - pierwsze lub drugie filmy fabularne danego reżysera/reżyserki,

Gala Presentations oraz Special Presentations - obie sekcje obejmują północnoamerykańskie, kanadyjskie lub światowe premiery wybitnych twórców bądź filmów z gwiazdorską obsadą.

We wtorek organizatorzy opublikowali listę tytułów, które znalazły się w prestiżowej sekcji Centrepiece. W tym roku jest ich aż 55. Reprezentują blisko 50 krajów. 19 filmów tej sekcji będzie miało w Toronto swoją światową premierę. Są to najnowsze filmy: Adama Cartera Rehmeiera, Pete’a Ohsa, Mathieu Denisa, Kirka Jonesa czy Hasana Hadiego.

Północnoamerykańskie bądź kanadyjskie premiery w ramach Centrepiece będą mieć filmy: Ugo Bienvenu, Richarda Linklatera, Christiana Petzolda, Francesca Sossaia, Diego Cespedesa, Hafsii Herzi, Tarika Saleha, Hlynura Palmasona, Chie Hayakawy, Akinola Daviesa Jr. czy Or Sinai.

"Dobry chłopiec" Jana Komasy

W ramach Centrepiece światową premierę będzie mieć najnowszy film Jana Komasy "Dobry chłopiec". Producentami polsko-brytyjskiego obrazu są Jerzy Skolimowski, Ewa Piasowska i Jeremy Thomas.

Ten ostatni jest zdobywcą Oscara 1988 w kategorii najlepszy film za "Ostatniego cesarza" w reżyserii Bernarda Bertolucciego. Thomas w swoim godnym podziwu dorobku ma filmy takich twórców jak: wspomniani Skolimowski i Bertolucci, a także Matteo Garone, Jim Jarmusch, Wim Wenders, David Cronenberg, Terry Gilliam, Richard Linklater, Karel Reisz, Stephen Fears, Nicolas Roeg, Clare Peploe, Jonathan Glazer czy Volker Schloendorff.

Autorem scenariusza jest debiutant Bartek Bartosik, który współpracował z Naqqashem Khalidem. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. Współproducentem filmu jest TVN Warner Bros. Discovery. W rolach głównych zobaczymy Stpehena Grahama, Andreę Riseborough, Antona Boona i Monikę Frajczyk.

"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa Źródło: fot. Łukasz Bąk / Kino Świat

O czym jest film? "Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego 'dobrego chłopca' poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec" - czytamy w opisie producenckim filmu, jaki pojawił się w informacji prasowej polskiego dystrybutora - Kino Świat.

"Dobry chłopiec" w polskich kinach pojawi się w przyszłym roku.

Mocna polska reprezentacja w Centrepiece

"Dobry chłopiec" to niejedyna polska koprodukcja, która znalazła się w sekcji Centrepiece. Obok filmu Komasy są jeszcze: "Erupcja" Pete'a Ohsa oraz "Mama" Or Sinai.

"Erupcja przedstawia wybuchową chemię pomiędzy polską kwiaciarką (w tej roli Lena Góra) a brytyjską turystką (Charli XCX)" - czytamy w informacji prasowej TIFF. Amerykański filmowiec - Pete Ohs - od lat uważany jest za jednego z najciekawszych twórców amerykańskiego kina niezależnego. Góra nie tylko gra jedną z głównych ról, ale również jest współautorką scenariusza. Natomiast supergwiazda muzyki - Charli XCX - jest współproducentką filmu. W obsadzie znaleźli się również Will Madden oraz Jeremy O. Harris - współproducent serialowych hitów "Euforia" czy "Irma Vep". Harris jest również jednym z producentów i scenarzystów "Erupcji".

"Mama" reż. Or Sinai Źródło: Festival de Cannes 2025

Izraelsko-polsko-włoska produkcja "Mama" w reżyserii izraelskiej filmowczyni Or Sinai miała światową premierę w ramach sekcji Special Screenings tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Reżyserka otrzymała również nominację do Złotej Kamery - nagrody dla najlepszego debiutu reżyserskiego festiwalu.

W głównych rolach pojawili się między innymi Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Lubik oraz Dominika Bednarczyk. "Mila pracuje od 15 lat z dala od męża i córki. Z powodu niespodziewanego wypadku Mila musi wrócić na polską wieś i zmierzyć się z nową prawdą" - czytamy w opisie producenckim filmu.

Jeszcze więcej polskich filmów

Polskie koprodukcje znajdziemy także w innych sekcjach: Special Presentation oraz w konkursie Platform. Światową premierę w tej pierwszej będzie mieć najnowsza fabuła wyreżyserowana przez Agnieszkę Holland - "Franz Kafka".

Idan Weiss jako Franz Kafka we "Franz Kafka" (reż. Agnieszka Holland) Źródło: fot. Marlene Film Production / Kino Świat

Natomiast w ramach konkursu Platform światową premierę będzie mieć najnowszy film Kasi Adamik (prywatnie córki Holland) "Winter of the Cow". Scenariusz Sandry Buchty jest adaptacją opowiadania Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie" z 2018 roku. W obsadzie polsko-luksembursko-brytyjskiej produkcji znaleźli się między innymi: Lesley Manville, Tom Burke, Zofia Wichłacz, Ali Cook, Rhianne Barreto, Andrzej Konopka i Arron Long.

"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland Źródło: Total Film/Kino Świat

W sekcji Special Presentation znalazła się brytyjsko-japońsko-polska koprodukcja "Pejzaż w kolorze sepii" w reżyserii Keiego Ishikawy. Jest to adaptacja filmowa słynnej powieści z 1982 roku autorstwa Kazuo Ishigury. Polskimi producentami filmu są Marta Gmosińska i Mariusz Włodarski. "Pejzaż..." po raz pierwszy zaprezentowano w ramach sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes.