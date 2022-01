Metallica. Wyszkolone psy na koncertach tropią zakażonych koronawirusem, w tym wariantem omikron

Muzycy Metalliki zaangażowali dwanaście psów, owczarków niemieckich i belgijskich oraz labradorów, do wyszukiwania wśród słuchaczy ich koncertów osób zarażonych koronawirusem. Psy trenowane są do tego przez sześć tygodni. Teraz czeka je nauka wykrywania wariantu omikron.

Jak psy uczą się wykrywać koronawirusa

Psom sam trening przed przystąpieniem do "tropienia" wirusa zajmuje sześć tygodni. Uczy się je, aby wąchały ludzkie dłonie i stopy. Jeśli wykryją zakażenie - siadają. Zwierzęta nadzorowane są przez firmę Bio-Detection K9 z siedzibą w amerykańskim stanie Ohio. Jej prezes, Jerry Johnson, jest weterynarzem sił powietrznych. Pracował z psami podczas konfliktów zbrojnych w Iraku i Afganistanie.

- Ludzie pytają: Co ten robi pies robi? Zaskakuje ich to, są pełni rezerwy. Ale jeśli zrozumieją instynkt kierujący psim zachowaniem, to rozumieją sens. Psy też obwąchują się wzajemnie. Szkolimy je, aby wyszukiwały coś, czym i tak byłyby zainteresowane - opowiedział Johnson magazynowi "Rolling Stone".