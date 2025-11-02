Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? CMAT przypomina o irlandzkiej traumie

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
CMAT na portugalskim festiwalu NOS Alive w 2025 roku
CMAT na portugalskim festiwalu NOS Alive w 2025 roku
Źródło: LUSA/PAP/EPA
"Miałam 12 lat, kiedy ojcowie wokół mnie zaczęli targać się na swoje życie" - śpiewa CMAT, najnowszy towar eksportowy Irlandii. Dublińska wokalistka w swoim singlu rozprawia się z traumą pokoleniową, jaką był kryzys ekonomiczny sprzed niemal 20 lat i nie boi się wymieniać przy tym nazwisk osób, które uznaje za odpowiedzialne. Ale kim właściwie jest osoba kryjąca się pod akronimem CMAT? I czemu postanowiła wrócić do "upadku celtyckiego tygrysa"? Artykuł dostępny w subskrypcji

29-letnia CMAT, a właściwie Ciara Mary-Alice Thompson, to stosunkowo nowa postać na rynku muzycznym. Jak sama mówi, jej muzyka to połączenie legendy country Dolly Parton, jednego z największych komików w muzycznym świecie Weird Ala Yankovica oraz popowej gwiazdy Katy Perry. Jej wysoki głos przypominać może też Kate Bush, do której bywa porównywana. Jej cover "Wuthering Heights", hitu Bush, uznawany jest za jeden z najlepiej oddających ducha oryginału. W jej muzyce jest więc zabawnie, ale też emocjonalnie, do bólu szczerze, jak również intencjonalnie kiczowato, niczym na występie drag queen (dublińskie królowe CMAT również wymienia jako źródło swojej inspiracji). 

Miłość do country tłumaczy swoją romantycznością. - Noszę serce na dłoni. I zdecydowanie jestem bardziej wrażliwa niż wiele osób, które znam. Właśnie dlatego zawsze lubiłam muzykę country. Jest taka melodramatyczna. “Mój chłopak mnie zostawił / Umrę”. To było mi bardzo bliskie - mówiła w "Irish Examiner". Stwierdziła też, że jej muzyka jest ekwiwalentem opowiadania żartów, aby ukryć łzy. 

Marzenia o ucieczce

Urodziła się w Dublinie, jako trzecie z czwórki dzieci swoich rodziców, ale wychowała w znacznie mniejszych miejscowościach - przede wszystkim miasteczku Dunboyne.

O tym, że zostanie sławna, Thompson wiedziała od dziecka i uparcie do tego dążyła, nawet jeśli jej otoczenie miało inne zdanie na ten temat. W wielodzietnym domu dostawała najmniej uwagi, w dorosłości również odstawała od rodzeństwa, które wybrało kariery pielęgniarek i nauczycieli. Jako mała dziewczynka dużo czasu spędzała oglądając telewizję i słuchając muzyki. Swoją artystyczną wartość udowadniała później śpiewając na karaoke, a popularność zdobywała w internecie. 

Kiedy dorastała, jej rodzinne Dunboyne trawił kryzys gospodarczy 2008 roku, który wyjątkowo dotkliwie potraktował Irlandię. Podobnie jak wielu jej rówieśników marzyła o ucieczce. - Irlandia to trudne miejsce do życia, bardzo trudne do dorastania, chyba że masz pieniądze, których my nie mieliśmy. Magiczna, piękna, mistyczna Irlandia: to centrum handlowe, to jest to z czym dorastałam - wspominała w jednym z wywiadów po latach. 

Kiedy tylko podpisała pierwszą umowę menadżerską w wieku 17 lat, niemal od razu zaczęła szukać inspiracji za granicą. Najpierw na kilka miesięcy wyjechała do Danii, a następnie do Anglii, gdzie przeniosła się z poznanym na Tinderze muzykiem. Razem tworzyli elektroniczny duet Bad Sea, ale również toksyczny związek.

CMAT na koncercie w Derbyshire w Anglii w 2023 roku
CMAT na koncercie w Derbyshire w Anglii w 2023 roku
Źródło: Avalon/PAP/EPA

Dobra rada od Charli xcx i powrót do domu

W Manchesterze, gdzie Bad Sea postanowiło rezydować, Thompson nie znała nikogo poza trudnym partnerem i topiła smutki w alkoholu. Zespół, chociaż zyskiwał jakąś rozpoznawalność, nie odnosił wielkich sukcesów. Odizolowana od rodziny i przyjaciół, wpadła w depresję. W zespole nie mogła się też odnaleźć artystycznie, nie czuła, że ma miejsce na szczerość, a jej teksty nie były traktowane poważnie. 

Wszystko się jednak odmieniło, kiedy na jej drodze stanęła Charli xcx - już wtedy istotna wokalistka w brytyjskim popie. To właśnie ona namówiła ją, podczas warsztatów z pisania piosenek w Londynie w 2018 roku, aby rzuciła wszystko i zaczęła tworzyć coś własnego. Podczas odsłuchu niewydanych kawałków Charli, CMAT jako jedyna z zaproszonych na spotkanie fanów konstruktywnie krytykowała zaprezentowane numery. 

Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Co z Lewandowskim? Przewidywany skład Barcelony
EUROSPORT
Wbił się w bramownicę
Pijany kierowca tira staranował bramownicę przy centrum handlowym
Lublin
Zaplanuj długie życie
44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia tego nowotworu"
Zdrowie
Sygnalizacja świetlna (zdjęcie ilustracyjne)
Nie mieli pieniędzy na wódkę. Wyjęli baterie z sygnalizatorów i sprzedali na złom
WARSZAWA
imageTitle
Huknął nie do obrony. Fantastyczny gol Messiego
EUROSPORT
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
METEO
Haker Pegasus
Kolejny atak hakerów, mają dane klientów. "Sytuacja bardzo poważna"
BIZNES
Sołtys i radni walczą o poprawę bezpieczeństwa we wsi
"Tu giną nasi ludzie, nasi znajomi"
Michał Malinowski
hong kong shutterstock_2445844219
"Nawiedzone" mieszkania na sprzedaż. "Zniżki są znaczne"
BIZNES
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
METEO
Plac zabaw w parku Ujazdowskim został otwarty
Dzieci kochają ten plac zabaw. Będzie otwarty także zimą
Piotr Bakalarski
imageTitle
Rozstanie u Yamala. "Żadna zdrada"
EUROSPORT
Rosyjski system rakietowy przeciwlotniczy Buk-M2E w trakcie ćwiczeń wenezuelskiego wojska
Rozmieścili rosyjski system rakietowy. Nie wiadomo, jak i kiedy tam dotarł
Świat
Pokrowsk, Ukraina
Rosjanie szturmują strategiczne miasto. Rzucili tu 170 tysięcy żołnierzy
Świat
Berlin, Niemcy
Niemcy patrzą z zazdrością. "Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie"
BIZNES
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Owady jak detektywi. "Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów"
METEO
imageTitle
Emocjonująca końcówka. Ratowali się cwaną zagrywką
EUROSPORT
Meksyk pożar sklepu
Dziesiątki ofiar po pożarze w sklepie. "Niestety wśród nich są dzieci"
Świat
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
Pasażerowie pociągu jadącego do Londynu zostali zaatakowani nożem
Najpierw myśleli, że to żart na Halloween. Potworny atak w pociągu
Świat
Flota cieni
"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku
Świat
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Kolejne kroki w sprawie ekshumacji w Ukrainie
Polska
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
METEO
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
"Pomoc nie nadeszła", "chaos totalny". Życie po huraganie
Świat
Malediwy
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary
Świat
Samochód Stephanie Land
"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zamknięto najgłośniejszy skandal igrzysk w Pekinie
EUROSPORT
moskwa noc shutterstock_1850694631
Dowódca zapowiada blackouty w Rosji. "To nic strasznego. Dacie radę"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica