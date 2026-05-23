Cannes 2026. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię
Na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes jury pod przewodnictwem wybitnego południowokoreańskiego filmowca Parka Chan Wooka doceniło film "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nagrodą za reżyserię. Wyróżnienie to otrzymał ex aequo z duetem Javier Ambrossi i Javier Calvo za "La bola negra".
Pawlikowski powtórzył sukces Wajdy i Skolimowskiego
Pawlikowski dzięki sukcesowi filmu "Ojczyzna" został trzecim polskim filmowcem, którego doceniono co najmniej dwa razy w Konkursie Głównym canneńskiego festiwalu. W dotychczasowej historii wydarzenia dokonali tego jedynie Andrzej Wajda oraz Jerzy Skolimowski.
Wajdę konkursowe jury nagradzało dwukrotnie: w 1957 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Jury za film "Kanał", natomiast w 1981 roku jego "Człowiek z żelaza" został pierwszym polskim filmem, docenionym Złotą Palmą. Dla przypomnienia: drugą Złotą Palmę dla polskiej kinematografii zdobył "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego.
Jerzy Skolimowski jest "polskim rekordzistą" canneńskiego Konkursu Głównego. Legendarny filmowiec sięgnął po trzy nagrody: poza Wielką Nagrodą Jury dla "Wrzasku" (1978 r.), w 1982 roku doceniony został za najlepszy scenariusz (za "Fuchę"), a w 2022 roku do "IO" trafiła Nagroda Jury.
Sukcesy Polek i Polaków w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Cannes
- 1954 - "Piątka z ulicy Barskiej" reż. Aleksander Ford - Nagroda Jury
- 1957 - "Kanał" reż. Andrzej Wajda - Nagroda Specjalna Jury
- 1961 - "Matka Joanna od aniołów" reż. Jerzy Kawalerowicz - Nagroda Specjalna Jury
- 1964 - Specjalne wyróżnienie jury dla Andrzeja Munka za "Pasażerkę" oraz za całą jego twórczość
- 1965 - Specjalne wyróżnienie dla Jozefa Kronera i Idy Kamińskiej za główne role w filmie "Sklep przy głównej ulicy" ( reż. Jana Kadar, Elmar Klos)
- 1973 - "Sanatorium pod klepsydrą" reż. Wojciech Jerzy Has - Nagroda Jury
- 1978 - "Wrzask" reż. Jerzy Skolimowski - Wielka Nagroda Jury
- 1980 - "Constans" reż. Krzysztof Zanussi - Nagroda Jury
- 1981 - "Człowiek z żelaza" reż. Andrzej Wajda - Złota Palma
- 1982 - "Fucha" reż. Jerzy Skolimowski - Nagroda za najlepszy scenariusz
- 1982 - Jadwiga Jankowska-Cieślak - Nagroda dla najlepszej aktorki za rolę w "Innym spojrzeniu" (reż. Karoly Makk)
- 1988 - "Krótki film o zabijaniu" reż. Krzysztof Kieślowski - Nagroda Jury; Nagroda FIPRESCI
- 1990 - Krystyna Janda - Nagroda dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Przesłuchanie" (reż. Ryszard Bugajski)
- 2002 - "Pianista" reż. Roman Polański - Złota Palma
- 2018 - "Zimna wojna" reż. Paweł Pawlikowski - Nagroda za najlepszą reżyserię
- 2022 - "IO" reż. Jerzy Skolimowski - Nagroda Jury
- 2026 - "Ojczyzna" reż. Paweł Pawlikowski - Nagroda za reżyserię