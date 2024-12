Sąd w Rio de Janeiro wydał nakaz, w którym wzywa do zaprzestania wykorzystywania utworu "Million Years Ago" z repertuaru Adele, również w serwisach streamingowych. Jak informują brytyjskie media, sprawa ma mieć związek z roszczeniami brazylijskiego kompozytora Toninho Geraesa. Twierdzi on, że piosenka brytyjskiej gwiazdy muzyki pop ma być plagiatem jego kompozycji.

Sędzia Victor Torres wydał nakaz w piątek w oczekiwaniu na dalsze działania w sprawie rzekomego plagiatu. Agencja AFP dotarła do nakazu w poniedziałek. Z jego treści, cytowanej przez inne media, wynika, że sąd w Rio de Janeiro nakazuje "natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania, reprodukowania, edytowania, dystrybucji lub komercjalizacji na całym świecie piosenki 'Million Years Ago', w jakikolwiek sposób, przy użyciu jakiejkolwiek formy (...) fizycznej lub cyfrowej, platformy streamingowej lub (platformy) wymiany". Za każdy "przypadek niedotrzymania warunków" grozi grzywna w wysokości 8 tysięcy dolarów.

Nakaz sądowy w sprawie utworu Adele

Wytwórnie mogą się jednak odwołać od decyzji sądu - podał brytyjski "The Guardian". CNN Brasil skontaktowało się z Sony Music Brasil, jak dotąd nie otrzymało jednak odpowiedzi - czytamy na stronie portalu. Na prośbę o komentarz CNN Brasil nie odpowiedziały dotąd również serwisy streamingowe Spotify, Apple Music i Deezer.

- To kamień milowy dla brazylijskiej muzyki, która była często kopiowana w celu komponowania udanych międzynarodowych hitów - powiedział AFP po wydaniu nakazu Fredimio Trotta, prawnik brazylijskiego kompozytora Toninho Geraesa, który wniósł skargę o plagiat.

Kevin Mazur/Getty Images for AD

Adele na koncercie w Monachium (sierpień 2024) Kevin Mazur/Getty Images for AD

Jak pisze "The Guardian", Toninho Geraes twierdzi, że piosenka Adele "Million Years Ago" z wydanego w 2015 roku albumu "25" jest plagiatem utworu "Mulheres", nagranego przez brazylijskiego piosenkarza Martinho da Vilę w latach dziewięćdziesiątych. Kompozytor domaga się odszkodowania w wysokości 160 tysięcy dolarów (ok. 650 tys. zł) oraz uznania, iż jest on współautorem utworu brytyjskiej piosenkarki.