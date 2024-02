BAFTA 2024. Zwycięski wieczór "Oppenheimera". Nagrody także w rękach Polaków

77. ceremonia wręczenia filmowych nagród BAFTA za nami. Wielkim zwycięzcą niedzielnej gali okazał się "Oppenheimer" Christophera Nolana. Sam Nolan zdobył pierwszą statuetkę BAFTA w karierze. Najlepszym filmem brytyjskim została "Strefa interesów" Jonathana Glazera. Na liście zwycięzców znaleźli się również Polacy.

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) po raz 77. przyznała nagrody filmowe, które należą do najbardziej prestiżowych na świecie. O tym, do kogo trafiły zdecydowało grono 7500 członkiń i członków akademii. Gospodarzem wieczoru był szkocki aktor David Tennant.

BAFTA 2024. Zwycięski wieczór "Oppenheimera"

Zgodnie z przewidywaniami w najważniejszej kategorii - najlepszy film - zwyciężył "Oppenheimer" Christophera Nolana, który statuetkę odebrał wspólnie z Charlesem Rovenem i Emmą Thomas. Wcześniej Nolan doceniony został w kategorii najlepsza reżyseria i była to jego pierwsza nagroda BAFTA w karierze - w co trudno cały czas uwierzyć.

W sumie do twórców "Oppenheimera" trafiły nagrody w siedmiu kategoriach. Niespodzianki nie było w kategoriach aktorskich, bo zwyciężyli Cillian Murphy (najlepszy aktor w roli głównej) oraz Robert Downey jr (najlepszy aktor w roli drugoplanowej). Zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami po nagrody sięgnęli również Hoyte van Hoytema za zdjęcia oraz Ludwig Göransson za muzykę.

Świetnie poradził sobie najnowszy film Yorgosa Lanthimosa "Biedne istoty", do którego trafiło pięć statuetek. Współproducentka filmu i jego gwiazda Emma Stone otrzymała nagrodę BAFTA w kategorii najlepsza aktorka w roli głównej.

"Biedne istoty" reż. Yorgos Lanthimos 20th Century Studios Polska

BAFTA 2024. "Strefa interesów" najlepszym filmem brytyjskim i nieanglojęzycznym

W kategorii najlepszy film brytyjski nagroda BAFTA trafiła w ręce Jonathana Glazera i Jamesa Wilsona za "Strefę interesów". Duet sięgnął również po nagrodę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Tym samym "Strefa interesów" jest pierwszym brytyjskim filmem docenionym w kategorii najlepszych produkcji nieanglojęzycznej.

"Strefa interesów" jest luźną ekranizacją powieści Martina Amisa o tym samym tytule. To pierwszy pełnometrażowy film fabularny Glazera od 10 lat, czyli od słynnego "Pod skórą" ze Scarlett Johansson w roli głównej. "Strefa interesów" to wstrząsająca opowieść o domowej idylli w cieniu krematoriów, czyli życiu rodzinnym komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hössa i jego żony Hedwig. W rolach głównych wystąpili Sandra Hüller i Christian Friedel. Autorem zdjęć do "Strefy interesów" jest Łukasz Żal, który także był nominowany do nagrody BAFTA za najlepsze zdjęcia.

Amerykańsko-brytyjsko-polska produkcja doceniona została już między innymi w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie otrzymała Nagrodę Jury Konkursu Głównego oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI.

"Strefa interesów" zwiastun filmu Gutek Film

BAFTA 2024. Polacy docenieni

Laureatami nagrody BAFTA zostali również Bartosz Stanislawek oraz Aleksandra Sykulak - współtwórcy nagrodzonej krótkiej animacji "Crab Day" w reżyserii Rossa Stringera. Sykulska napisała scenariusz, a Stanislawek jest producentem tytułu.

Co ciekawe, mieszkający na stałe w Londynie aktor i producent - podpisujący się również jako "Bart Suavek" bądź "Bart Stanislawek" - zagrał w nagrodzonym aktorskim krótkim metrażu "Jellyfish and Lobster" w reżyserii Yasmin Afifi (najlepszy brytyjski film krótkometrażowy). Jako "Bart Suavek" ma w swoim dorobku rolę w takich tytułach jak: "Świeża krew", "Bez urazy", "Doktor Who" czy "Lekarze".

BAFTA 2024. Gala pełna gwiazd

Niedzielna ceremonia zgromadziła w Royal Festival Hall przede wszystkim największe gwiazdy brytyjskiego kina, ale nie tylko. Po dwuletniej przerwie, po raz pierwszy swoją obecnością galę zaszczycił prezydent Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej książę William. Początkowo spodziewano się, że będzie mu towarzyszyć księżna Kate, jednak w związku z operacją, jaką przeszła w połowie stycznia, było to niemożliwe. Natomiast William brał udział w ceremonii po raz pierwszy jako książę Walii - następca tronu.

Podczas gali wystąpiła Sophie Ellis Bextor, która wykonała swój hit z 2001 roku "Murder on the Dancefloor". Piosenka przeżywa od kilkunastu tygodni swój renesans po tym, jak w fenomenalny sposób została wykorzystana w filmie Emerald Fennell "Saltburn". Dzięki filmowi "Murder on the Dancefloor" po raz pierwszy znalazła się w amerykańskim zestawieniu Billboard Hot 100.

Aktorka Hannah Waddingham również uświetniła wieczór występem muzycznym. Jedna z najbardziej cenionych aktorek teatralnych światową sławę zdobyła dzięki roli w serialu "Ted Lasso". W ubiegłym roku zachwyciła w roli współprowadzącej Konkurs Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Waddingham zaśpiewała swoją wersję hitu Cyndi Lauper "Time After Time" w trakcie "In Memoriam" - części ceremonii, podczas której wspominano zmarłych przedstawicieli świata filmu.

Wśród wręczających nagrody znaleźli się: David Beckham, Dua Lipa, Deepika Padikone, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, Gillian Anderson oraz Andrew Scott.

BAFTA 2024 - nagrodzone i nagrodzeni Mścisław Czernow (najlepszy film dokumentalny - "20 dni w Mariupolu") | PAP/EPA/ANDY RAIN Hoyte van Hoytema (najlepsze zdjęcia - "Oppenheimer") | PAP/EPA/ANDY RAIN Jennifer Lame (najlepszy montaż - "Oppenheimer") | PAP/EPA/ANDY RAIN Johnnie Burn i Tarn Willers (najlepszy dźwięk - "Strefa interesów") | PAP/EPA/ANDY RAIN James Price i Shona Heath (najlepsza scenografia - "Biedne istoty") | PAP/EPA/ANDY RAIN Medb Riordan, Savanah Leaf Shirley O'Connor (najlepszy brytyjski debiut - "Earth Mama") | PAP/EPA/ANDY RAIN Ludwig Göransson (najlepsza muzyka - "Oppenheimer") | PAP/EPA/ANDY RAIN Cord Jefferson (najlepszy scenariusz adaptowany - "American Fiction") | PAP/EPA/ANDY RAIN Mścisław Czernow (najlepszy film dokumentalny - "20 dni w Mariupolu") | PAP/EPA/ANDY RAIN Hoyte van Hoytema (najlepsze zdjęcia - "Oppenheimer") | PAP/EPA/ANDY RAIN Jennifer Lame (najlepszy montaż - "Oppenheimer") | PAP/EPA/ANDY RAIN Johnnie Burn i Tarn Willers (najlepszy dźwięk - "Strefa interesów") | PAP/EPA/ANDY RAIN James Price i Shona Heath (najlepsza scenografia - "Biedne istoty") | PAP/EPA/ANDY RAIN Medb Riordan, Savanah Leaf Shirley O'Connor (najlepszy brytyjski debiut - "Earth Mama") | PAP/EPA/ANDY RAIN

BAFTA 2024. Pełna lista nominowanych i nagrodzonych

NAJLEPSZY FILM

"Anatomia upadku" - Marie-Ange Luciani, David Thion

"Przesilenie zimowe" - Mark Johnson

"Czas krwawego księżyca" - Dan Friedkin, Daniel Lupi, Martin Scorsese, Bradley Thomas

"Oppenheimer" - Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas

"Biedne istoty" - Ed Guiney, Yorgos Lanthimos, Andrew Lowe, Emma Stone

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI

"Dobrzy nieznajomi" - Andrew Haigh, Graham Broadbent, Pete Czernin, Sarah Harvey

"How to Have Sex" - Molly Manning Walker, Emily Leo, Ivana MacKinnon, Konstantinos Kontovrakis

"Napoleon" - Ridley Scott, Mark Huffam, Kevin J. Walsh, David Scrapa

"The Old Oak" - Ken Loach, Rebecca O'Brien, Paul Laverty

"Biedne istoty" - Yorgos Lanthimos, Ed Guiney, Andrew Lowe, Emma Stone, Tony McNamara

"Ulica Rye Lane" - Raine Allen-Miller, Yvonne Isimeme Ibazebo, Damian Jones, Nathan Bryon, Tom Melia

"Saltburn" - Emerald Fennell, Josey McNamara, Margot Robbie

"Georgie ma się dobrze" - Charlotte Regan, Theo Barrowclough

"Wonka" - Paul King, Alexandra Derbyshire, David Heyman, Simon Farnaby

"Strefa interesów" - Jonathan Glazer, James Wilson - zwycięzcy

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"20 dni w Mariupolu" - Mścisław Czernow, Raney Aronson-Rath

"Anatomia upadku" - Justine Triet, Marie-Ange Luciani, David Thion

"Poprzednie życie" - Celine Song, David Hinojosa, Pamela Koffler, Christine Vachon

"Śnieżne bractwo" - J.A. Bayona, Belen Atienza

"Strefa interesów" - Jonathan Glazer - zwycięzca

NAJLEPSZY BRYTYJSKI DEBIUT (REŻYSERIA, SCENARIUSZ, PRODUKCJA)

"Blue Bag Life" - Lisa Selby (reżyseria), Rebecca Llyod-Evans (reżyseria, produkcja), Alex Fry (produkcja)

"Bobi Wine: Prezydent z getta" - Christopher Sharp (reżyseria)

"Earth Mama" - Savanah Leaf (scenariusz, reżyseria, produkcja), Shirley O'Connor (produkcja), Medb Riordan (produkcja) - zwyciężczynie

"How to Have Sex" - Molly Manning Walker (scenariusz, reżyseria)

"Czy jest tam ktoś?" - Ella Glendining (reżyseria)

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

"20 dni w Mariupolu" - Mścisław Czernow, Raney Aronson-Rath - zwycięzcy

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia" - Matthew Heineman, Lauren Domino, Joedan Okun

"Ucieczka z Utopii" - Madeleine Gavin, Rachel Cohen, Jana Edelbaum

"Nieustannie: Historia Michaela J. Foxa" - David Guggenheim, Jonathan King, Annetta Marion

"Wham!" - Chris Smith

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

"Chłopiec i czapla" - Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki - zwycięzca

"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów" - Sam Fell, Leyla Hobart, Steve Pegram

"Między nami żywiołami" - Peter Sohn, Denise Ream

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" - Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, Avi Arad, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Andrew Haigh - "Dobrzy nieznajomi"

Justine Triet - "Anatomia upadku"

Alexander Payne - "Przesilenie zimowe"

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Jonathan Glazer - "Strefa interesów”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Justine Triet, Arthur Harari - "Anatomia upadku" - zwycięzcy

Greta Gerwig, Noah Baumbach - "Barbie"

David Hemingson - "Przesilenie zimowe"

Bradley Cooper, Josh Singer - "Maestro"

Celine Song - "Poprzednie życie"

Kadr z filmu "Anatomia upadku" M2 Films

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Andrew Haigh - "Dobrzy nieznajomi"

Cord Jefferson - "American Fiction" - zwycięzca

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Tony McNamara - "Biedne istoty"

Jonathan Glazer - "Strefa interesów"

NAJLEPSZA AKTORKA W GŁÓWNEJ ROLI

Fantasia Barrino - "Kolor purpury"

Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Carey Mulligan - "Maestro"

Margot Robbie - "Barbie"

Emma Stone - "Biedne istoty" - zwyciężczyni

NAJLEPSZY AKTOR W GŁÓWNEJ ROLI

Bradley Cooper - "Maestro"

Colman Domingo - "Rustin"

Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe"

Barry Keoghan - "Saltburn"

Cillian Murphy - "Oppenheimer" - zwycięzca

Teo Yoo - "Poprzednie życie”

NAJLEPSZA AKTORKA W ROLI DRUGOPLANOWEJ

Emily Blunt - "Oppenheimer"

Danielle Brooks - "Kolor purpury"

Claire Foy - "Dobrzy nieznajomi"

Sandra Hüller - "Strefa interesów"

Rosamund Pike - "Saltburn"

Da'Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe" - zwyciężczyni

NAJLEPSZY AKTOR W ROLI DRUGOPLANOWEJ

Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey jr - "Oppenheimer" - zwycięzca

Jacob Elordi - "Saltburn"

Ryan Gosling - "Barbie"

Paul Mescal - "Dobrzy nieznajomi"

Dominic Sessa - "Przesilenie zimowe"

NAJLEPSZA MUZYKA

Robbie Robertson (pośmiertnie) - "Czas krwawego księżyca"

Ludwig Göransson - "Oppenheimer" - zwycięzca

Jerskin Fendrix - "Biedne istoty"

Anthony Willis - "Saltburn"

Daniel Pemberton - "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

NAJLEPSZY CASTING

Kahleen Crawford - "Dobrzy nieznajomi"

Cynthia Arra - "Anatomia upadku"

Susan Shopmaker - "Przesilenie zimowe" - zwyciężczyni

Isabella Odofin - "How to Have Sex"

Ellen Lewis, Rene Hayens - "Czas krwawego księżyca"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Rodrigo Prieto - "Czas krwawego księżyca"

Matthew Libatique - "Maestro"

Hoyte van Hoytema - "Oppenheimer" - zwycięzca

Robbie Ryan - "Biedne istoty"

Łukasz Żal - "Strefa interesów"

NAJLEPSZY MONTAŻ

Laurent Senechal - "Anatomia upadku"

Thelma Schoonmaker - "Czas krwawego księżyca"

Jennifer Lame - "Oppenheimer" - zwyciężczyni

Yorgos Mavropsaridis - "Biedne istoty"

Paul Watts - "Strefa interesów"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Sarah Greenwood, Katie Spencer - "Barbie"

Jack Fisk, Adam Willis - "Czas krwawego księżyca"

Ruth De Jong, Claire Kaufman - "Oppenheimer"

Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek - "Biedne istoty" - zwycięzcy

Chris Oddy, Joanna Maria Kuś, Katarzyna Sikora - "Strefa interesów"

"Biedne istoty" reż. Yorgos Lanthimos fot. Atsushi Nishijima/20th Century Studios Polska

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Jacqueline Durran - "Barbie"

Jacqueline West - "Czas krwawego księżyca"

David Crossmann, Janty Yates - "Napoleon"

Ellen Mirojnick - "Oppenheimer"

Holly Waddington - "Biedne istoty" - zwyciężczyni

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Kay Georgiu, Thomas Nellen - "Czas krwawego księżyca"

Sian Grigg, Kay Georgiu, Kazu Hiro, Lori McCoy-Bell - "Maestro"

Jana Carboni, Francesco Pegoretti, Satinder Chumber, Julia Vernon - "Napoleon"

Luisa Abel, Jamie Leigh McIntosh, Jason Hamer, Ahou Mofid - "Oppenheimer"

Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston - "Biedne istoty" - zwycięzcy

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Angelo Bonanni, Tony Lamberti, Andy Nelson, Lee Orloff, Bernard Weiser - "Ferrari"

Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder, Dean Zupancic - "Maestro"

Chris Burdon, James H. Mather, Chris Munro, Mark Taylor - "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

Willie Burton, Richard King, Kevin O'Connell, Gary A. Rizzo - "Oppenheimer"

Johnnie Burn, Tarn Willers - "Strefa interesów" - zwycięzcy

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comley, Jay Cooper - "Twórca"

Theo Bialek, Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams - "Strażnicy Galaktyki 3"

Neil Corbould, Simone Coco, Jeff Sutherland, Alex Wuttke - "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

Henry Badgett, Neil Corbould, Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet - "Napoleon"

Simon Hughes - "Biedne istoty" - zwycięzca

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Ross Stringer, Bartosz Stanislawek, Aleksandra Sykulak - "Crab Day" - zwycięzcy

Samantha Moore, Tilley Bancroft - "Visible Mending"

Karni Arieli, Saul Freed, Jay Woolley - "Wild Summon"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Abdou Cisse, Cheri Darbon, George Telfer - "Festival of Slaps"

Joe Weiland, Alex Jefferson - "Gorka"

Yasmin Afifi, Elizabeth Rufai - "Jellyfish and Lobster" - zwyciężczynie

Simon Woods, Polly Stokes, Emma Norton, Kate Phibbs - "Such a Lovely Day"

Elham Ehsas, Dina Mousawi, Azeem Bhati, Yannis Manolopoulos - "Yellow"

BRYTYJSKA WSCHODZĄCA GWIAZDA KINA

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce - zwyciężczyni

Sophie Wilde

