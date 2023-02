BAFTA 2023. Lista zwycięzców. Martin McDonagh, Austin Butler, Cate Blanchett z nagrodami

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) po raz 76. przyznała coroczne nagrody filmowe, które należą do najbardziej prestiżowych na świecie. O tym, do kogo trafiły nagrody zdecydowało grono 7500 członkiń i członków Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Gospodarzami tegorocznej gali byli aktor Richard E. Grant oraz aktorka i gwiazda brytyjskiej telewizji Alison Hammond.

BAFTA 2023. Tegoroczni zwycięzcy

Najwyższy zaszczyt BAFTA: BAFTA Fellowship (w uznaniu za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie sztuki związanej z ruchomym obrazem) trafił w tym roku do jednej z najwybitniejszych kostiumografek filmowych w historii - Brytyjki Sandy Powell . To trzykrotna laureatka Oscarów (nominowana 15-krotnie) stale współpracuje między innymi z Martinem Scorsesem czy Toddem Haynesem.

Również cztery nagrody BAFTA trafiły do twórców "Elvisa " w reżyserii Baza Luhrmanna. Austin Butler , który zagrał Presleya, nagrodzony został w kategorii najlepszy aktor w roli głównej. Do twórców tego filmu statuetki trafiły także w kategoriach: najlepsza obsada, najlepsza charakteryzacja oraz najlepsze kostiumy .

BAFTA 2023. Helen Mirren z hołdem dla królowej Elżbiety II

BAFTA 2023 pełne gwiazd

Nagrody BAFTA 2023. Pełna lista zwycięzców i nominowanych

"Wszystko, co żyje" "Całe to piękno i krew" "Wulkan miłości" "Moonage Daydream" "Nawalny" - zwycięzca

"Chłopiec, kret, lis i koń" Peter Baynton, Charlie Mackesy, Cara Speller, Hannah Minghella - zwycięzcy "Middle Watch" John Stevenson, Aiesha Penwarden, Giles Healy "Your Moutian Is Waiting" Hannah Jacobs, Zoe Muslim, Harriet Gillian

"The Ballas of Olive Morris" Alex Kayode-Kay "Bazigaga" Jo Ingabire Moys, Stephanie Charmail "Bus Girl" Jessica Henwick, Louise Palmkvist Hansen "A Drifting Up" Jacob Lee "An Irish Goodbye" Tom Berkeley, Ross White - zwycięzcy