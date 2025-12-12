Zespół z Polski w prestiżowym zestawieniu 100 utworów roku według "Rolling Stone"

Lady Gaga podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu Źródło: Eurosport

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Rolling Stone" opublikował zestawienie utworów roku w ubiegły czwartek. Utwór "Mourners" grupy Trupa Trupa redakcja amerykańskiego czasopisma umieściła na 76. miejscu, wyjaśniając, że "polski zespół art-rockowy proponuje wirujący, psychodeliczny sen z przebiegłą linią basu, która przywodzi na myśl Radiohead z pierwszej dekady XXI wieku, i stopniowo narastające napięcie".

"Po dłuższym słuchaniu zaczyna to brzmieć jak krzyk przeciwko rosnącej popularności prawicowej, autorytarnej polityki na całym świecie" - czytamy w uzasadnieniu wyboru "Rolling Stone".

Polski zespół w rankingu magazynu "Rolling Stone"

Na pierwszym miejscu rankingu najlepszych utworów 2025 roku uplasowała się "Abracadabra" Lady Gagi, za nią "Dancing in the Club" w wykonaniu MJ Lendermana i This Is Lorelei. Podium zamyka "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów", a w pierwszej dziesiątce znalazły się również m.in. piosenki Bud Bunny'ego ("Baile Inolvidable"), Sabriny Carpenter ("Manchild") czy Taylor Swift ("The Fate of Ophelia").

Trupa Trupa w 2014 roku Źródło: Renata Dabrowska / Agencja Wyborcza.pl

Trupa Trupa określa się na swojej stronie internetowej jako zespół rockowy i psychodeliczny. Grupę z Gdańska tworzą: Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojciech Juchniewicz. W jej dorobku znajdziemy takie wydawnictwa, jak "Headache", "Of the Sun", "B FLAT A" i "Mourners". Muzykę Trupy Trupa można także usłyszeć w dwóch filmach Agnieszki Holland: "Zielonej granicy" oraz "Franzu Kafce", który miał premierę w tym roku.

"Rolling Stone" nie jest pierwszym prestiżowym tytułem, który docenił "Mourners" - utwór wyprodukowany przez Nicka Launaya (współpracował z takimi gwiazdami jak Nick Cave, Idles, Amyl and The Sniffers), a wydany przez Glitterbeat Records. Wcześniej piosenkę zauważyły m.in. BBC czy "The New York Times".