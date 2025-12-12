Zespół z Polski w prestiżowym zestawieniu 100 utworów roku według "Rolling Stone"

"Rolling Stone" opublikował zestawienie utworów roku w ubiegły czwartek. Utwór "Mourners" grupy Trupa Trupa redakcja amerykańskiego czasopisma umieściła na 76. miejscu, wyjaśniając, że "polski zespół art-rockowy proponuje wirujący, psychodeliczny sen z przebiegłą linią basu, która przywodzi na myśl Radiohead z pierwszej dekady XXI wieku, i stopniowo narastające napięcie".
"Po dłuższym słuchaniu zaczyna to brzmieć jak krzyk przeciwko rosnącej popularności prawicowej, autorytarnej polityki na całym świecie" - czytamy w uzasadnieniu wyboru "Rolling Stone".
Polski zespół w rankingu magazynu "Rolling Stone"
Na pierwszym miejscu rankingu najlepszych utworów 2025 roku uplasowała się "Abracadabra" Lady Gagi, za nią "Dancing in the Club" w wykonaniu MJ Lendermana i This Is Lorelei. Podium zamyka "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów", a w pierwszej dziesiątce znalazły się również m.in. piosenki Bud Bunny'ego ("Baile Inolvidable"), Sabriny Carpenter ("Manchild") czy Taylor Swift ("The Fate of Ophelia").
Trupa Trupa określa się na swojej stronie internetowej jako zespół rockowy i psychodeliczny. Grupę z Gdańska tworzą: Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojciech Juchniewicz. W jej dorobku znajdziemy takie wydawnictwa, jak "Headache", "Of the Sun", "B FLAT A" i "Mourners". Muzykę Trupy Trupa można także usłyszeć w dwóch filmach Agnieszki Holland: "Zielonej granicy" oraz "Franzu Kafce", który miał premierę w tym roku.
"Rolling Stone" nie jest pierwszym prestiżowym tytułem, który docenił "Mourners" - utwór wyprodukowany przez Nicka Launaya (współpracował z takimi gwiazdami jak Nick Cave, Idles, Amyl and The Sniffers), a wydany przez Glitterbeat Records. Wcześniej piosenkę zauważyły m.in. BBC czy "The New York Times".
Autorka/Autor: wac//am
Źródło: The Rolling Stone, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Renata Dabrowska / Agencja Wyborcza.pl