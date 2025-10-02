Wypadek na A1. Ciężarówka wjechała w pojazd służby drogowej

Wypadek na A1 w okolicach Torunia Źródło: Kontakt24/ Ania

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 12 na autostradzie A1 w miejscowości Rogowo w powiecie toruńskim. Straż pożarna poinformowała o dwóch osobach poszkodowanych.

Godz. 11:57, m. Rogowo, pow. toruński - zdarzenie z udziałem 2 s/c na A1 (135km) w kierunku na Gdańsk. 2 osoby poszkodowane pod opieka ZRM. 4 zastępy SP na miejscu zdarzenia. Ruch drogowy na A1 zablokowany. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) October 2, 2025 Rozwiń

Jak przekazał jednak młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, poszkodowany został tylko kierujący ciężarówką. Pozostałym osobom nic poważnego się nie stało.

- Doszło do zderzenia ciężarówki z pojazdami obsługującymi prace drogowe, które odbywają na tym odcinku autostrady. W wyniku zdarzenia kierowca pojazdu ciężarowego trafił do szpitala, osobom pracującym na miejscu nic poważnego się nie stało - przekazał młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Wypadek na A1 pod Toruniem Źródło: KM PSP w Toruniu

Oba pasy w kierunku Gdańska są zablokowane, na miejscu wciąż pracują służby.

Mundurowi wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Wypadek na A1 pod Toruniem Źródło: KM PSP w Toruniu

