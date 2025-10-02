Wypadek na A1. Ciężarówka wjechała w pojazd służby drogowej

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 12 na autostradzie A1 w miejscowości Rogowo w powiecie toruńskim. Straż pożarna poinformowała o dwóch osobach poszkodowanych.
Jak przekazał jednak młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, poszkodowany został tylko kierujący ciężarówką. Pozostałym osobom nic poważnego się nie stało.
- Doszło do zderzenia ciężarówki z pojazdami obsługującymi prace drogowe, które odbywają na tym odcinku autostrady. W wyniku zdarzenia kierowca pojazdu ciężarowego trafił do szpitala, osobom pracującym na miejscu nic poważnego się nie stało - przekazał młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Oba pasy w kierunku Gdańska są zablokowane, na miejscu wciąż pracują służby.
Mundurowi wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Toruniu