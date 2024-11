Śmiertelne strzały na ulicy, w tle konflikt o kobietę

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi M., zarzucając mu dokonanie zabójstwa. Według ustaleń śledczych oddał on trzy strzały w kierunku Daniela K. Później próbował mu pomóc, sam zadzwonił na numer 112.

Do zdarzenia doszło 3 listopada 2022 roku przy ulicy Parkowej w Unisławiu, małej miejscowości pod Toruniem. Obaj mężczyźni znali się. Spotkali się w pobliżu jednego z bloków. 30-letni Daniel K. skonfrontował się z 46-letnim Łukaszem M., którego podejrzewał o romans ze swoją żoną. Doszło do awantury i szarpaniny, a potem padły strzały.

Z ustaleń śledczych wynika, że Anna K. i Daniel K. wzięli ślub w sierpniu 2016 roku i zamieszkali w jednej ze wsi w gminie Unisław. W lipcu 2022 roku kobieta wyprowadziła się z dziećmi od męża do domu rodziców w Unisławiu na skutek nieporozumień, do których dochodziło między małżonkami. Jej pełnomocnik złożył pozew o rozwód. Sąd Okręgowy w Toruniu wyznaczył termin rozprawy rozwodowej na 18 listopada 2024 roku.

W tle konflikt o kobietę

- Z tym nowym związkiem nie chciał się pogodzić Daniel K. Wyrażał to w korespondencji do żony, natomiast w samochodzie Łukasza M. umieścił lokalizator GPS, a następnie 25 września 2022 roku. na parkingu Hotelu Rubens w Łysomicach zaatakował fizycznie i dwukrotnie uderzył w głowę Łukasza M. - podaje prokurator.

04.11 | W Unisławiu w powiecie chełmińskim (województwo kujawsko-pomorskie) doszło do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny. Oddający strzał, który miał pozwolenie na broń, twierdzi, że został przez niego zaatakowany, bo ten podejrzewał go o romans z żoną. Prokuratura bada wszystkie okoliczności zdarzenia.

Prokuratura w Toruniu bada sprawę zastrzelenia mężczyzny 04.11 | W Unisławiu w powiecie chełmińskim (województwo kujawsko-pomorskie) doszło do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny. Oddający strzał, który miał pozwolenie na broń, twierdzi, że został przez niego zaatakowany, bo ten podejrzewał go o romans z żoną. Prokuratura bada wszystkie okoliczności zdarzenia. tvn24

Strzały przed blokiem

3 listopada Łukasz M. z Anną K. przebywali w Toruniu. 46-latek miał przy sobie pistolet, na który miał pozwolenie. Po godzinie 16.35 nietrzeźwy Daniel K. poprosił znajomego Pawła G. o podwiezienie go do Unisławia. Wysiadł na ulicy Parkowej, zapukał do drzwi mieszkania rodziców Łukasza M., a kiedy dowiedział się, że go nie ma, wyszedł z budynku.