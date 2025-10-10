Twierdził, że przewozi meble. W kartonach była prawie tona nielegalnego tytoniu

Toruń. Tytoń zamiast mebli. KAS udaremniła transport 960 kg nielegalnego towaru

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiego urzędu celno-skarbowego w Toruniu zatrzymali do kontroli na autostradzie A1 między Ciechocinkiem a Toruniem kierowcę samochodu dostawczego. Ich uwagę zwróciło wyraźne przeciążenie pojazdu oraz oklejenie folią tylnych okien.

Tytoń zamiast mebli. KAS udaremniła transport 960 kg nielegalnego towaru Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

"Kierowca zadeklarował przewóz mebli w kartonach. W trakcie szczegółowej kontroli, funkcjonariusze znaleźli 8 kartonów z nielegalnym tytoniem o wadze 960 kilogramów" - podała Kujawsko Pomorska Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Tytoń zamiast mebli. KAS udaremniła transport 960 kg nielegalnego towaru Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Wartość towaru to 1,3 miliona złotych.

Tytoń zamiast mebli. KAS udaremniła transport 960 kg nielegalnego towaru Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Toruniu

"52-latek usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Grozi za to grzywna, kara pozbawienia wolności lub też obie te kary łącznie" - podała Kujawsko Pomorska Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD