Twierdził, że przewozi meble. W kartonach była prawie tona nielegalnego tytoniu

Kilka dni temu funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiego urzędu celno-skarbowego w Toruniu zatrzymali do kontroli na autostradzie A1 między Ciechocinkiem a Toruniem kierowcę samochodu dostawczego. Ich uwagę zwróciło wyraźne przeciążenie pojazdu oraz oklejenie folią tylnych okien.
"Kierowca zadeklarował przewóz mebli w kartonach. W trakcie szczegółowej kontroli, funkcjonariusze znaleźli 8 kartonów z nielegalnym tytoniem o wadze 960 kilogramów" - podała Kujawsko Pomorska Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
Wartość towaru to 1,3 miliona złotych.
"52-latek usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Grozi za to grzywna, kara pozbawienia wolności lub też obie te kary łącznie" - podała Kujawsko Pomorska Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
Autorka/Autor: Michał Malinowski/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy