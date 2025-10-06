Mieszkańcy wyskakiwali z okien w czasie pożaru. Aresztowano podejrzanego o podpalenie

Do pożaru doszło w niedzielę, 28 września, po godzinie 22.20 w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Lubickiej w Toruniu. Z budynku ewakuowano łącznie 12 osób. Dwie osoby, które ratowały się, skacząc z trzeciego piętra, zostały ranne.
Do sprawy zatrzymano 44-latka. Prokuratura zarzuca mu wywołanie pożaru.
- Ustalono, że pożar został wywołany przez Arkadiusza B., któremu prokurator postawił zarzut popełnienia powyższego przestępstwa. Arkadiusz B. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia, które podlegać będą weryfikacji - podał prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Tourniu.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Jakub/ Kontakt24