czytaj dalej

Do Platformy Obywatelskiej - po dziewięciu latach przerwy - powrócił były wicemarszałek Sejmu i działacz opozycji demokratycznej Stefan Niesiołowski. Razem z byłym wiceministrem skarbu Józefem Woźniakowskim wstąpił do nowo utworzonego koła Platformy Obywatelskiej Łódź Centrum. Polityk, uzasadniając swoją decyzję o powrocie, stwierdził, że "czeka nas ciężka walka" o to, by utrzymać w Polsce poziom wolności i demokracji, który dotychczas osiągnięto. Zdaniem Niesiołowskiego w Polsce nacjonalizm "podnosi parszywy łeb".