Kujawsko-Pomorskie

Brutalny atak w parku i śmierć 24-latki. Nowe informacje

Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
Nie żyje kobieta, która została zaatakowana w parku w Toruniu
Źródło: TVN24
Śledczy mają już opinię sądowo-psychiatryczną na temat poczytalności obywatela Wenezueli, który jest podejrzany o zabójstwo 24-latki. Kobieta została zaatakowana w toruńskim parku Glazja. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.

Informacje o pozyskaniu opinii sądowo-psychiatrycznej potwierdziła portalowi tvn24.pl prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

19-latek z zarzutem zabójstwa Klaudii

19-latek z zarzutem zabójstwa Klaudii

Po tragicznej śmierci 24-letniej Klaudii zwiększają wydatki na bezpieczeństwo

Po tragicznej śmierci 24-letniej Klaudii zwiększają wydatki na bezpieczeństwo

- W śledztwie przeciwko podejrzanemu Yomeykertowi R. S. pozyskano opinię sądowo-psychiatryczną podejrzanego. Niemniej jednak, z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie może udzielić informacji o jej wnioskach końcowych - podała prokurator Oliver.

24-latka została zaatakowana w parku Glazja w Toruniu
24-latka została zaatakowana w parku Glazja w Toruniu
Źródło: tvn24.pl

Jak dodała, postępowanie przedłużone jest do 13 grudnia 2025 roku, natomiast środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 9 grudnia.

Atak na 24-latka w parku Glazja

Do ataku na 24-latkę doszło około godziny 1 w nocy z 11 na 12 czerwca. Policję zaalarmował świadek, który usłyszał wołanie o pomoc. Wybiegł z mieszkania, chcąc udzielić pomocy kobiecie i wystraszył agresora.

- 19-latek został namierzony przez mundurowych po zgłoszeniu od przypadkowego świadka i ujęty kilka ulic dalej - informowała aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
Źródło: tvn24.pl

Ranna kobieta walczyła przez dwa tygodnie o życie w toruńskim szpitalu. Miała rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. 

Tymczasowy areszt dla Wenezuelczyka

19-letni obywatel Wenezueli usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego areszt na trzy miesiące. Sędzia, uzasadniając konieczność zastosowania tego środka, wskazał, że obcokrajowcowi grozi surowa kara, a także istnieje uzasadniona obawa, że mógłby się ukrywać przed organami ścigania. Wskazał także na zebrany w sprawie materiał dowodowy, który jego zdaniem uprawdopodabnia sprawstwo.

Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
Źródło: tvn24.pl

Motyw działania sprawcy nie został do tej chwili ustalony.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany legalnie przyjechał do Polski. Przebywa w Polsce od lutego. Tutaj mieszkają członkowie rodziny podejrzanego. On sam w Polsce nie pracował. Matka podejrzanego jest Wenezuelką, a odnośnie do ojca nie mamy ustaleń - informował prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tłumy na marszu milczenia. Toruń uczcił pamięć zabitej 24-latki

"Utraciliśmy wybitną badaczkę". Uczelnia żegna zamordowaną doktorantkę

"Utraciliśmy wybitną badaczkę". Uczelnia żegna zamordowaną doktorantkę

Podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutu i wyjaśnień, a także odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie prokuratora.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mm, MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Toruń Prokuratura Kujawsko-Pomorskie
