Brutalny atak w parku i śmierć 24-latki. Nowe informacje

Informacje o pozyskaniu opinii sądowo-psychiatrycznej potwierdziła portalowi tvn24.pl prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
- W śledztwie przeciwko podejrzanemu Yomeykertowi R. S. pozyskano opinię sądowo-psychiatryczną podejrzanego. Niemniej jednak, z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie może udzielić informacji o jej wnioskach końcowych - podała prokurator Oliver.
Jak dodała, postępowanie przedłużone jest do 13 grudnia 2025 roku, natomiast środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 9 grudnia.
Atak na 24-latka w parku Glazja
Do ataku na 24-latkę doszło około godziny 1 w nocy z 11 na 12 czerwca. Policję zaalarmował świadek, który usłyszał wołanie o pomoc. Wybiegł z mieszkania, chcąc udzielić pomocy kobiecie i wystraszył agresora.
- 19-latek został namierzony przez mundurowych po zgłoszeniu od przypadkowego świadka i ujęty kilka ulic dalej - informowała aspirant Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Ranna kobieta walczyła przez dwa tygodnie o życie w toruńskim szpitalu. Miała rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Mężczyzna zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem.
Tymczasowy areszt dla Wenezuelczyka
19-letni obywatel Wenezueli usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie.
Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego areszt na trzy miesiące. Sędzia, uzasadniając konieczność zastosowania tego środka, wskazał, że obcokrajowcowi grozi surowa kara, a także istnieje uzasadniona obawa, że mógłby się ukrywać przed organami ścigania. Wskazał także na zebrany w sprawie materiał dowodowy, który jego zdaniem uprawdopodabnia sprawstwo.
Motyw działania sprawcy nie został do tej chwili ustalony.
- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany legalnie przyjechał do Polski. Przebywa w Polsce od lutego. Tutaj mieszkają członkowie rodziny podejrzanego. On sam w Polsce nie pracował. Matka podejrzanego jest Wenezuelką, a odnośnie do ojca nie mamy ustaleń - informował prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
Podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutu i wyjaśnień, a także odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie prokuratora.
Autorka/Autor: mm, MAK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl