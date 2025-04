"Specjalnie utrudniał jazdę". Nagranie

Niebezpieczna sytuacja na drodze w Toruniu Źródło: KWP w Bydgoszczy

W Toruniu kamera jednego z kierowców zarejestrowała innego kierującego, który złamał przepisy ruchu drogowego. Kierowca czekał na podniesienie zapór na przejeździe kolejowym. Najwyraźniej zdenerwowała go reakcja poprzedzającego go samochodu, bo z impetem wyprzedził go, po czym hamując, utrudniał prawidłową jazdę. Poruszając się dalej środkiem jezdni wykonywał dziwne manewry.

Do zdarzenia doszło na początku marca na ulicy Polnej w Toruniu. Policjanci otrzymali nagranie na skrzynkę mailową "Stop agresji drogowej".

Toruń. Dziwne manewry na drodze

- Zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, po czym wracał, nie sygnalizując przy tym rozpoczęcia i zakończenia manewru. Na nagraniu widać, że swoim zachowaniem specjalnie utrudnia innemu kierującemu jazdę. Takim postępowaniem nie tylko złamał przepisy, ale wykazał się brakiem kultury na drodze - przekazała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości kierowcy.

Za takie zachowanie grozi mandat nie niższy niż pięćset złotych oraz osiem punktów karnych.