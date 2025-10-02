Strzelno. Na DK15 wypadła z naczepy ciężarówki pulpa ziemniaczana Źródło: OSP Strzelno

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 6 na drodze krajowej numer 15 w Strzelnie w powiecie mogileńskim.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ładunek pojawił się na odcinku 20 metrów. Na miejscu interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie, którzy na czas działań musieli zablokować drogę.

godz. 05:58 Strzelno, powiat mogileński. DK15 178 km, pulpa ziemniaczana na drodze na odcinku ok. 20 m. DK zablokowana na czas działań, na miejscu 1 zastęp straży. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) October 2, 2025 Rozwiń

- Ładunek wypadł z naczepy ciężarówki. Działania strażaków polegały na oczyszczeniu nawierzchni i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na ten czas konieczne było zablokowanie drogi krajowej - potwierdził aspirant sztabowy Krzysztof Meller, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Pulpa ziemniaczana wypadła z naczepy ciężarówki na DK15 Źródło: OSP Strzelno

Działania strażaków polegały na usunięciu pulpy ziemniaczanej z drogi Źródło: OSP Strzelno

Obecnie ruch odbywa się już płynnie.

