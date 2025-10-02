Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 6 na drodze krajowej numer 15 w Strzelnie w powiecie mogileńskim.
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ładunek pojawił się na odcinku 20 metrów. Na miejscu interweniowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie, którzy na czas działań musieli zablokować drogę.
- Ładunek wypadł z naczepy ciężarówki. Działania strażaków polegały na oczyszczeniu nawierzchni i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na ten czas konieczne było zablokowanie drogi krajowej - potwierdził aspirant sztabowy Krzysztof Meller, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.
Obecnie ruch odbywa się już płynnie.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Strzelno