Kujawsko-Pomorskie Szukają sokoła wędrownego, uciekł przez awarię Michał Malinowski |

Na kominie powstał mural. To 15-metrowy sokół wędrowny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Facebook

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Sokół uciekł po tym, jak doszło do awarii sprzętu, do którego był przymocowany. Właściciel zwrócił się o pomoc w schwytaniu ptaka, publikując informację w mediach społecznościowych.

Młody ptak charakteryzuje się piórami na piersi, które zdobią pionowe, ciemne kreski, a pod okiem ma ciemny "wąs".

"Ptak ma na łapach skórzane paski (pęta), obrączkę z numerem, może też ciągnąć za sobą krótką, sznurkową smycz" - czytamy w ogłoszeniu na Facebooku.

Trwają poszukiwania sokoła wędrownego Źródło zdjęcia: Facebook

Ptaka nie należy straszyć, ponieważ może spłoszyć się i odlecieć. W przypadku odnalezienia sokoła, należy zrobić mu zdjęcie z daleka lub nagrać go, a następnie ustalić dokładną lokalizację i zadzwonić do sokolnika pod numer 607 602 111.

- Jeżeli zahaczy się w lesie to nie ma szans na przeżycie. Jedyna szansa, że trafi gdzieś między ludzi - być może zostanie zauważony gdzieś na dachu lub w gołębniku. Był na wczesnym etapie szkolenia, nie jest jeszcze oswojony, dlatego może być trochę płochliwy - mówi w rozmowie z tvn24.pl właściciel sokoła.