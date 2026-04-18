Ogień i dym nad miastem. Kilkadziesiąt osób bez dachu nad głową
Groźny pożar wybuchł w piątkowe popołudnie w jednym z domów wielorodzinnych przy ul. Łochowskiej w Bydgoszczy. Zgłoszenie wpłynęło do strażaków około godziny 17.30.
Ogień szybko się rozprzestrzenił, a kłęby dymu były widoczne z odległych części miasta.
- Pierwsze zawiadomienie, które do nas wpłynęło, mówiło o dużym zadymieniu na poddaszu i zapalonej sadzy - informuje Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Te informacje potwierdza policja.
- Według wstępnych informacji do pożaru doszło po tym, jak jeden z mieszkańców rozpalił w piecu. Zapaliła się sadza. 55-letni mężczyzna próbował sam gasić pożar, ale nie udało mu się i ogień szybko się rozprzestrzenił - informuje Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
W akcji brało udział 16 zastępów ratowniczo-gaśniczych - ponad 60 strażaków. Z płonącego domu strażacy ewakuowali trzy osoby, w tym niemowlę. Dziesięcioro innych mieszkańców opuściło budynek samodzielnie jeszcze przed przyjazdem służb. Pożar strażacy opanowali około północy.
- To był trudny pożar ze względu na duże zadymienie. Po wielu godzinach ogień został ugaszony, ale trwają prace rozbiórkowe poddasza i dachu budynku. Obiekt w tej chwili nie nadaje się do zamieszkania. Straty będą liczone w milionach, bo w budynku było 12 mieszkań - dodał Karol Smarz.
Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniło 21 pogorzelcom nocleg. W pożarze nikt nie ucierpiał. Policja prowadzi teraz postępowanie przeciwko 55-letniemu mieszkańcowi budynku.
- Chodzi art. 160 Kodeksu karnego, czyli narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - informuje Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
To przestępstwo polega na umyślnym lub nieumyślnym stworzeniu bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Bydgoszcz - Fordon