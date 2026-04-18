Kujawsko-Pomorskie Ogień i dym nad miastem. Kilkadziesiąt osób bez dachu nad głową Oprac. Rafał Molenda

Pożar domu przy ulicy Łochowskiej w Bydgoszczy

Groźny pożar wybuchł w piątkowe popołudnie w jednym z domów wielorodzinnych przy ul. Łochowskiej w Bydgoszczy. Zgłoszenie wpłynęło do strażaków około godziny 17.30.

Ogień szybko się rozprzestrzenił, a kłęby dymu były widoczne z odległych części miasta.

- Pierwsze zawiadomienie, które do nas wpłynęło, mówiło o dużym zadymieniu na poddaszu i zapalonej sadzy - informuje Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Te informacje potwierdza policja.

- Według wstępnych informacji do pożaru doszło po tym, jak jeden z mieszkańców rozpalił w piecu. Zapaliła się sadza. 55-letni mężczyzna próbował sam gasić pożar, ale nie udało mu się i ogień szybko się rozprzestrzenił - informuje Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W akcji brało udział 16 zastępów ratowniczo-gaśniczych - ponad 60 strażaków. Z płonącego domu strażacy ewakuowali trzy osoby, w tym niemowlę. Dziesięcioro innych mieszkańców opuściło budynek samodzielnie jeszcze przed przyjazdem służb. Pożar strażacy opanowali około północy.

- To był trudny pożar ze względu na duże zadymienie. Po wielu godzinach ogień został ugaszony, ale trwają prace rozbiórkowe poddasza i dachu budynku. Obiekt w tej chwili nie nadaje się do zamieszkania. Straty będą liczone w milionach, bo w budynku było 12 mieszkań - dodał Karol Smarz.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniło 21 pogorzelcom nocleg. W pożarze nikt nie ucierpiał. Policja prowadzi teraz postępowanie przeciwko 55-letniemu mieszkańcowi budynku.

- Chodzi art. 160 Kodeksu karnego, czyli narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - informuje Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

To przestępstwo polega na umyślnym lub nieumyślnym stworzeniu bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.