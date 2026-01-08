Tragedia na drodze. Nie żyje rowerzysta potrącony przez 21-latkę

Do zdarzenia doszło w Żninie Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 6.40 na drodze powiatowej w Podgórzynie w powiecie żnińskim.

- Kierująca samochodem osobowym marki Opel Astra 21-letnia mieszkanka powiatu mogileńskiego podczas wyprzedzania innego samochodu osobowego zderzyła się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku rowerzystą - podał sierżant sztabowy Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

57-letni mężczyzna na skutek odniesionych obrażeń zmarł.

Kierująca była trzeźwa i posiada uprawnienia do kierowania.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

