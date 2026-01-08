Tragedia na drodze. Nie żyje rowerzysta potrącony przez 21-latkę

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 6.40 na drodze powiatowej w Podgórzynie w powiecie żnińskim.
- Kierująca samochodem osobowym marki Opel Astra 21-letnia mieszkanka powiatu mogileńskiego podczas wyprzedzania innego samochodu osobowego zderzyła się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku rowerzystą - podał sierżant sztabowy Piotr Kasprzak z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
57-letni mężczyzna na skutek odniesionych obrażeń zmarł.
Kierująca była trzeźwa i posiada uprawnienia do kierowania.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Żninie