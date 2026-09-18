Kujawsko-Pomorskie Ogromny pożar na terenie suszarni. Doszło do wybuchów Piotr Krysztofiak |

Sytuacja na miejscu jest już opanowana. Trwa schładzanie dwóch zbiorników z gazem, które nie zostały uszkodzone Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wloclawek.naszemiasto.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do pożaru doszło przed południem w Osięcinach w powiecie radziejowskim.

Z ogniem walczyło 16 zastępów straży pożarnej z powiatu radziejowskiego i włocławskiego, na miejsce skierowano też Grupę Operacyjną Komendy Wojewódzkiej PSP.

Jak informowali po godzinie 12 strażacy, doszło do wybuchu zbiorników z gazem - najpierw nastąpił jeden wybuch, potem kolejny - łącznie mogło wybuchnąć pięć zbiorników.

Dwie osoby ranne, trwa dogaszanie pożaru

- Na terenie jednego z zakładów doszło do pożaru i wybuchu zbiorników z gazem, znajdowało się ich łącznie 12, w tym 10 o pojemności 6 tysięcy litrów każdy, oraz dwa o pojemności 4 tysięcy ośmiuset litrów. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana ratownikom medycznym, druga osoba jest przytomna i w kontakcie - przekazał mł. ogn. Patryk Wojciechowski ze straży pożarnej w Radziejowie.

I dodał: - obecnie nasze działania skupiają się na schładzaniu zbiorników, które nie uległy wybuchowi, oraz dogaszaniu płomieni w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia. Obecnie droga 62 jest zablokowana, ruchem kieruje policja.

Na razie nie wiadomo, co było dokładną przyczyną zdarzenia. Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz w rozmowie z oficerem prasowym straży pożarnej w Radziejowie usłyszał, że uszkodzonych zostało 10 z 12 zbiorników z gazem.

- Dwa zbiorniki są w całości, są intensywnie schładzane przez strażaków, pożar został opanowany - mówił mł. ogn. Patryk Wojciechowski.

I dodał: - Na te chwile nie mamy żadnych informacji odnośnie tego, czy ta część zakładu funkcjonowała, bo jest to nowy obiekt, pozostała część zakładu jest po drugiej stronie drogi. Trwały tutaj prace serwisowe prowadzone przez dwie osoby poszkodowane, ale na tę chwilę więcej informacji nie uzyskaliśmy, czy tutaj dochodziło już do procesu suszenia zbóż czym się zajmuje ten zakład, czy po prostu coś wyniknęło tam przy tych pracach.

Dokładne okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniała policja.

Wybuch niedaleko zespołu szkolno-przedszkolnego

Sławomir Staniszewski, wójt gminy Osięciny mówił na antenie TVN24, że do wybuchu doszło na terenie suszarni, która znajduje się blisko skrzyżowania drogi krajowej 62 z drogą wojewódzką 267. Włodarz informował, że sytuacja jest opanowana, a na miejscu cały czas pracują służby.

- Jednostki straży pożarnej dogaszają to miejsce, chłodzą wodą, także ciężko cokolwiek powiedzieć odnośnie do przyczyn wybuchu. W odległości około dwóch kilometrów od skrzyżowania mieści się zespół szkolno-przedszkolny i cała osada miejscowość Osięciny. Dzieci w szkole otoczone są opieką naszych psychologów, nauczycieli i pana dyrektora Odwozy dzieci są zgodnie z terminarzem, jeżeli rodzice mają życzenie, przyjeżdżają i na własne życzenie dzieci zabierają, także sytuację mamy opanowaną, w tej chwili trwanie tego miejsca i będą oględziny - przekazywał po godzinie 13 wójt.