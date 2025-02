Ukradł auto, pijany uciekał przed policją, spowodował kolizję. Nastolatkowi grozi 10 lat więzienia

W Łabiszynie (woj. kujawsko-pomorskie) 18-latek ukradł samochód podczas nieobecności właściciela i pojechał w kierunku Bydgoszczy. Do akcji zostali zaangażowani policjanci, którzy namierzyli mężczyznę. Ten, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił nie zatrzymać się do kontroli drogowej. Jazdę zakończył na barierce, powodując kolizję. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale nieskutecznie. 18-latek i 21-letni pasażer zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

"Kradzieży pojazdu dokonał 18-letni mieszkaniec Łabiszyna, który na dodatek, nie posiadając uprawnień do kierowania, wybrał się na przejażdżkę do Bydgoszczy. Tam około godziny 12 dyżurny jednego z miejscowych komisariatów otrzymał zgłoszenie, że ulicą Jana Pawła II ma poruszać się pojazd, którego kierowca może być pod wpływem alkoholu. Podany w zgłoszeniu numer rejestracyjny był tożsamy ze skradzionym samochodem" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Żninie.

Próbowali uciekać przed policją

"Wykonywał szereg niebezpiecznych manewrów wyprzedzania. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki, co spowodowało kilkukrotny obrót pojazdu wokół własnej osi. Mimo to mężczyzna nie odpuszczał ucieczki, wysiadł z auta i próbował oddalić się pieszo. Mundurowi jednak skutecznie to uniemożliwili i zatrzymali uciekiniera. Próbę ucieczki podjął także 21-letni pasażer pojazdu, jednakże uniemożliwił mu to jeden z przejeżdżających kierowców, oddając go następnie w ręce funkcjonariuszy" - poinformowała żnińska policja.