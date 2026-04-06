Konar spadł na jadący samochód

Opady w poniedziałek

W niedzielę po godzinie 18 strażacy z Grudziądza zostali wezwani do zdarzenia drogowego na trasie Turznice-Dębieniec. Na przejeżdżający samochód osobowy spadł konar drzewa.

Jak podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala.

Konar spadł na przejeżdżający samochód

W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej.

Silny wiatr na Kujawach i Pomorzu

W poniedziałek na Kujawach i Pomorzu mocno wieje. W porywach podmuchy mogą osiągnąć od 70 do około 85 km/h. Średnia prędkość wiatru to od 35 do 45 km/h.

