Na miejsce przybyli strażacy i policjanci, którzy wyłowili zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło 25 lutego.
Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny
- Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, a także przyczyny i okoliczności zdarzenia - poinformował sierż. sztab. Jakub Skrzypek z komendy miejskiej policji w Bydgoszczy.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciało znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Okoliczności śmierci mężczyzny są wyjaśniane.
