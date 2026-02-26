Ciało mężczyzny wyłowione z Brdy

Na miejsce przybyli strażacy i policjanci, którzy wyłowili zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło 25 lutego.

Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny

- Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, a także przyczyny i okoliczności zdarzenia - poinformował sierż. sztab. Jakub Skrzypek z komendy miejskiej policji w Bydgoszczy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciało znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Okoliczności śmierci mężczyzny są wyjaśniane.

Opracował Rafał Molenda