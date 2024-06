Straż pożarna: nie potwierdziliśmy zagrożenia

Strażacy sprawdzili koryto rzeki na dłuższym odcinku, by ustalić źródło zanieczyszczenia, jednak nie udało się go odkryć.

"Dziwne, niespotykane zjawisko"

- Dziwne, niespotykane zjawisko. Na razie nikt do końca nie wie, co się stało. W pobliżu nie ma zakładów, które mogłyby takie zanieczyszczenia wypuścić do potoku. Szukaliśmy miejsca, z którego mogłyby zostać wylane jakieś substancje, ale niczego nie znaleźliśmy. Może to był jakiś worek farby albo tłuszcz. Coś, co nie osiadało w korycie - powiedział nam wójt Jabłonki.