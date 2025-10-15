Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali osiem osób

Zatrzymali osiem osób podejrzanych o przetępstwa narkotykowe Źródło: Policja

Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski poinformował, że w akcji uczestniczyli policjanci CBŚP, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

- Z uwagi na możliwość posiadania broni palnej przez podejrzanych, działania wsparte zostały przez policyjnych kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z Krakowa i Katowic. W akcji wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy – relacjonował rzecznik CBŚP.

Zlikwidowano laboratorium mefedronu Źródło: Policja

Przejęli kilkanaście kilogramów narkotyków

Podczas akcji zatrzymano osiem osób oraz przeszukano 15 wytypowanych miejsc. W wyniku działań policjanci zabezpieczyli prawie dziewięć kilogramów mefedronu, cztery kilogramy marihuany, tabletki ecstasy, kokainę oraz liczne niebezpieczne przedmioty – maczety, karczowniki, gaz pieprzowy oraz broń czarnoprochową i dwie jednostki broni krótkiej, które przekazano do badań. Dodatkowo zabezpieczono blisko 270 tys. zł w gotówce.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2024–2025 mogli wprowadzić do obrotu nawet tonę różnego rodzaju narkotyków.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec wszystkich ośmiu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

To kolejne zatrzymania w tej sprawie

Według policji sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej ramach zatrzymano do tej pory już 10 osób.

W sierpniu tego roku - przypomniał rzecznik CBŚP - podczas policyjnej akcji zlikwidowano laboratorium mefedronu, działające w jednej z miejscowości w powiecie krakowskim. Na miejscu zabezpieczono 280 kilogramów gotowego narkotyku o szacowanej wartości blisko 30 mln złotych. Zatrzymany wówczas mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie zarzuty dotyczące wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

