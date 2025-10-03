24-latek porwany dla okupu. Udało mu się wysłać wiadomość

Mężczyźni są podejrzani o porwanie dla okupu Źródło: KPP Zakopane

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Porwany mężczyzna miał być wożony po niemal całej Polsce. Porywacze zabrali go między innymi do Gdyni, Gdańska i województwa kujawsko-pomorskiego, przetrzymywali go też w piwnicy w Zakopanem. Policja w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnia, że w każdym z tych miejsc przebywali członkowie rodziny mężczyzny, którzy - w przekonaniu podejrzanych - mogli zapłacić za uwolnienie 24-latka. Chodziło o zwrot długu w wysokości około 10 tysięcy złotych oraz okup za uwolnienie mężczyzny w nieustalonej kwocie.

Warunki, w których przebywał łodzianin, były koszmarne. Mężczyzna miał być bity i głodzony, a także wożony w bagażniku samochodu. W piwnicy podejrzani mieli przykuwać go do rur opaskami zaciskowymi.

"Wykorzystując nieuwagę sprawców, pokrzywdzonemu udało się wysłać wiadomość SMS do swojej matki, która powiadomiła policję" - podaje prokuratura. Jak ustalił portal tvn24.pl, porywacze sami udostępnili mężczyźnie telefon, by ten wysłał wiadomość z prośbą o pieniądze. Komunikację "nadzorował" nie mówiący w języku polskim Białorusin, dzięki czemu 24-latek mógł zaalarmować swoją rodzinę.

Podejrzanym grozi długa odsiadka Źródło: KPP Zakopane

Znaleźli samochód

Jak poinformował rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek, zgłoszenie o porwaniu do zakopiańskiej komendy wpłynęło 28 września za pośrednictwem funkcjonariuszy z województwa łódzkiego. Według przekazanych informacji, młody mężczyzna mógł być przetrzymywany jako zakładnik na Podhalu, a jego porywacze żądali zwrotu wierzytelności w zamian za uwolnienie.

W akcję zaangażowano wielu funkcjonariuszy z powiatu tatrzańskiego oraz jednostek małopolskiej policji. Przełom nastąpił, gdy zakopiańscy policjanci ustalili pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy.

- Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział obywatel Białorusi, a obok niego mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Trzecią osobą ujawnioną w pojeździe był poszukiwany 24-latek z województwa łódzkiego. Policjanci uwolnili zakładnika, a jego oprawców zatrzymali i doprowadzili do zakopiańskiej komendy policji - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji.

Podejrzanym grozi długa odsiadka Źródło: KPP Zakopane

Grozi im długa odsiadka

W aucie znaleziono m.in. zabronione substancje, rozcięte plastikowe opaski zaciskowe oraz przedmiot przypominający broń palną.

Podejrzani usłyszeli zarzuty wzięcia zakładnika ze szczególnym udręczeniem, zmuszenia do określonego zachowania i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 25 lat więzienia, jednak nie mniej niż pięć lat. Jeden z podejrzanych częściowo przyznał się do stawianych zarzutów.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zakopanem tamtejszy sąd aresztował ich na trzy miesiące. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności.