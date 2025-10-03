Logo strona główna
Kraków

24-latek porwany dla okupu. Udało mu się wysłać wiadomość

Podejrzanym grozi długa odsiadka
Mężczyźni są podejrzani o porwanie dla okupu
Źródło: KPP Zakopane
Policja w Kościelisku zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o porwanie 24-latka z województwa łódzkiego. Zatrzymani to Polak i Białorusin. Uprowadzony mężczyzna zdołał wezwać pomoc, wykorzystując nieznajomość języka polskiego jednego z porywaczy.

Porwany mężczyzna miał być wożony po niemal całej Polsce. Porywacze zabrali go między innymi do Gdyni, Gdańska i województwa kujawsko-pomorskiego, przetrzymywali go też w piwnicy w Zakopanem. Policja w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnia, że w każdym z tych miejsc przebywali członkowie rodziny mężczyzny, którzy - w przekonaniu podejrzanych - mogli zapłacić za uwolnienie 24-latka. Chodziło o zwrot długu w wysokości około 10 tysięcy złotych oraz okup za uwolnienie mężczyzny w nieustalonej kwocie.

Warunki, w których przebywał łodzianin, były koszmarne. Mężczyzna miał być bity i głodzony, a także wożony w bagażniku samochodu. W piwnicy podejrzani mieli przykuwać go do rur opaskami zaciskowymi.

"Wykorzystując nieuwagę sprawców, pokrzywdzonemu udało się wysłać wiadomość SMS do swojej matki, która powiadomiła policję" - podaje prokuratura. Jak ustalił portal tvn24.pl, porywacze sami udostępnili mężczyźnie telefon, by ten wysłał wiadomość z prośbą o pieniądze. Komunikację "nadzorował" nie mówiący w języku polskim Białorusin, dzięki czemu 24-latek mógł zaalarmować swoją rodzinę.

Podejrzanym grozi długa odsiadka
Podejrzanym grozi długa odsiadka
Źródło: KPP Zakopane

Znaleźli samochód

Jak poinformował rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek, zgłoszenie o porwaniu do zakopiańskiej komendy wpłynęło 28 września za pośrednictwem funkcjonariuszy z województwa łódzkiego. Według przekazanych informacji, młody mężczyzna mógł być przetrzymywany jako zakładnik na Podhalu, a jego porywacze żądali zwrotu wierzytelności w zamian za uwolnienie.

W akcję zaangażowano wielu funkcjonariuszy z powiatu tatrzańskiego oraz jednostek małopolskiej policji. Przełom nastąpił, gdy zakopiańscy policjanci ustalili pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy.

- Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział obywatel Białorusi, a obok niego mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Trzecią osobą ujawnioną w pojeździe był poszukiwany 24-latek z województwa łódzkiego. Policjanci uwolnili zakładnika, a jego oprawców zatrzymali i doprowadzili do zakopiańskiej komendy policji - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji.

Podejrzanym grozi długa odsiadka
Podejrzanym grozi długa odsiadka
Źródło: KPP Zakopane

Grozi im długa odsiadka

W aucie znaleziono m.in. zabronione substancje, rozcięte plastikowe opaski zaciskowe oraz przedmiot przypominający broń palną.

Podejrzani usłyszeli zarzuty wzięcia zakładnika ze szczególnym udręczeniem, zmuszenia do określonego zachowania i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 25 lat więzienia, jednak nie mniej niż pięć lat. Jeden z podejrzanych częściowo przyznał się do stawianych zarzutów.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zakopanem tamtejszy sąd aresztował ich na trzy miesiące. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Zakopane

