Uderzył nastolatka w twarz. Grozi mu więzienie

Zakopane (Małopolska) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O sprawie jako pierwszy informował "Tygodnik Podhalański". Do zdarzenia doszło 2 listopada w parku Miejskim w Zakopanem, gdzie 13-latek miał zostać uderzony przez przechodzącego mężczyznę w twarz. Ojciec chłopca mówił wtedy lokalnym dziennikarzom, że mimo że był środek dnia, praktycznie nikt nie reagował.

Park Miejski w Zakopanem Źródło: Urząd Miasta Zakopane

Sprawa została zgłoszona na policję. Początkowo nie wiadomo było, czy sprawcę uda się ustalić, bo część kamer w rejonie miejsca zdarzenia nie działała. Ostatecznie udało się jednak zabezpieczyć monitoring.

Zarzuty po uderzeniu 13-latka

Jak powiedział w czwartek tvn24.pl asp. sztab. Roman Wieczorek, oficer prasowy zakopiańskiej policji, mężczyzna podejrzewany o napaść został zidentyfikowany dzień po zdarzeniu, a następnie zatrzymany i przesłuchany. Niedawno usłyszał poważne zarzuty.

- Mężczyzna jest podejrzany o czyn z artykułu 157 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli o spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające nie dłużej niż siedem dni. Usłyszał on również zarzut kierowania gróźb karalnych - powiedział nam Wieczorek.

Domniemanemu sprawcy grozi teraz do trzech lat więzienia. Roman Wieczorek podkreślił, że czyn mężczyzny zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim.

Rzecznik zakopiańskiej policji nie chciał zdradzić, jakie były przyczyny agresywnego zachowania mężczyzny. Z jego relacji wynika jednak, że przed zdarzeniem między dorosłym a chłopcem miało dojść do wymiany zdań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD