Karuzela przy kościele. Siedem mandatów i interwencja metropolity

Rozrywkowe instalacje pojawiły się na przykościelnym placu na początku grudnia zeszłego roku. Ich zgodność z przepisami zakwestionowało miasto, między innymi dlatego, że kościół na dolnych Krupówkach to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Zakopanem.

Teren na którym umieszczono karuzelę został wydzierżawiony od proboszcza tutejszej parafii.

Siedem mandatów, nie wszystkie zostały przyjęte

Sporna instalacja zniknęła wraz z końcem karnawału, jednak straż miejska skierowała do sądu wniosek o ukaranie za jej ustawienie przy zabytku. Komendant straży w Zakopanem Leszek Golonka poinformował, że wcześniej funkcjonariusze wystawili łącznie siedem mandatów za ustawienie atrakcji w obrębie parku kulturowego. Cztery zostały przyjęte, pozostałych nie przyjęto.

- Dlatego sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów, w których funkcjonują m.in. strzelnice. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów – powiedział komendant Golonka. Doprecyzował, że mandaty kierowano do osób organizujących tę atrakcję dla turystów.

Kardynał "gotowy na spotkanie"

Proboszcz zakopiańskiej parafii nie odpowiedział na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

- W związku z zaistniałą sytuacją kardynał Ryś jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem, jak i burmistrzem Zakopanego, aby wysłuchać obu stron i zapoznać się z wyjaśnieniami – przekazał rzecznik.

Wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od proboszcza wynika, iż "nie otrzymał on żadnych mandatów od straży miejskiej ani też nie został w żaden sposób poinformowany o wystąpieniu w tej sprawie do sądu". Zapewnił też, że proboszcz nie uchyla się od prawa. - W sprawach spornych to niezawisłe sądy mają zbadać sprawę i ocenić, czy doszło do naruszenia prawa – zaznaczył ks. Studnicki.

Karuzela w parku kulturowym

Wcześniej Miasto Zakopane wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się komercyjnemu zagospodarowaniu przykościelnego placu, wskazując, że teren znajduje się w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w otoczeniu kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Obowiązująca uchwała zakazuje prowadzenia na tym obszarze działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej poza lokalami.

"Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej" – podkreślono w komunikacie.

Opracowała Anna Winiarska

