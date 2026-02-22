Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Karuzela przy kościele. Siedem mandatów i interwencja metropolity
Kraków

Karuzela przy kościele. Siedem mandatów i interwencja metropolity

shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Zakopane (Małopolska)
Źródło: Google Maps
Karuzela na placu przy kościele pw. Św. Rodziny przy dolnych Krupówkach w Zakopanem zniknęła, ale ksiądz, który wydzierżawił pod nią teren, wciąż ma kłopoty. Straż miejska sporządziła wniosek do sądu o ukaranie. Sprawa budzi kontrowersje, bo kościół przy którym stanęła karuzela, to jeden z najsłynniejszych zabytków Zakopanego. Z proboszczem oraz z burmistrzem Zakopanego chce spotkać się kardynał Grzegorz Ryś.

Rozrywkowe instalacje pojawiły się na przykościelnym placu na początku grudnia zeszłego roku. Ich zgodność z przepisami zakwestionowało miasto, między innymi dlatego, że kościół na dolnych Krupówkach to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Zakopanem.

Teren na którym umieszczono karuzelę został wydzierżawiony od proboszcza tutejszej parafii.

Siedem mandatów, nie wszystkie zostały przyjęte

Sporna instalacja zniknęła wraz z końcem karnawału, jednak straż miejska skierowała do sądu wniosek o ukaranie za jej ustawienie przy zabytku. Komendant straży w Zakopanem Leszek Golonka poinformował, że wcześniej funkcjonariusze wystawili łącznie siedem mandatów za ustawienie atrakcji w obrębie parku kulturowego. Cztery zostały przyjęte, pozostałych nie przyjęto.

- Dlatego sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów, w których funkcjonują m.in. strzelnice. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów – powiedział komendant Golonka. Doprecyzował, że mandaty kierowano do osób organizujących tę atrakcję dla turystów.

zakopane kropowki shutterstock_2330014123
Walczą o wpisanie Krupówek do rejestru zabytków
Jeleń spaceruje się po Krupówkach
Strażnicy miejscy mają przeganiać jelenie z Zakopanego
krupówki Zakopane
"Zbiórki charytatywne" przebierańców z Krupówek. Nie dotyczy to "białego misia"

Kardynał "gotowy na spotkanie"

Proboszcz zakopiańskiej parafii nie odpowiedział na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

- W związku z zaistniałą sytuacją kardynał Ryś jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem, jak i burmistrzem Zakopanego, aby wysłuchać obu stron i zapoznać się z wyjaśnieniami – przekazał rzecznik.

Wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od proboszcza wynika, iż "nie otrzymał on żadnych mandatów od straży miejskiej ani też nie został w żaden sposób poinformowany o wystąpieniu w tej sprawie do sądu". Zapewnił też, że proboszcz nie uchyla się od prawa. - W sprawach spornych to niezawisłe sądy mają zbadać sprawę i ocenić, czy doszło do naruszenia prawa – zaznaczył ks. Studnicki.

Karuzela w parku kulturowym

Wcześniej Miasto Zakopane wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się komercyjnemu zagospodarowaniu przykościelnego placu, wskazując, że teren znajduje się w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w otoczeniu kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Obowiązująca uchwała zakazuje prowadzenia na tym obszarze działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej poza lokalami.

"Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej" – podkreślono w komunikacie.

Opracowała Anna Winiarska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

