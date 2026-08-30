Kraków Ojciec znalazł rannego syna na poboczu. Zarzuty dla kierowcy Oprac. Martyna Sokołowska |

Kierowca został doprowadzony do prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Patrol998-Małopolska

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w piątek wieczorem na ulicy Kościelnej w Zadrożu. To asfaltowa droga łącząca dwie większe trasy. W miejscu zdarzenia nie ma chodnika ani oświetlenia. 15-latek został potrącony przez samochód. Kierowca nie zatrzymał się i nie wezwał pomocy, tylko odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie.

- Chłopca znalazł ojciec. 15-latek był w tym dniu na dodatkowych zajęciach. Miał wysiąść z busa i wracać do domu. Nie wrócił, więc ojciec wyszedł i znalazł syna na poboczu - informuje Katarzyna Cisło, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak dodaje policjantka, lekarze określają stan 15-latka jako bardzo ciężki.

Policja szukała białego samochodu

Policjanci podczas poszukiwań kierowcy apelowali do świadków o przekazywanie informacji dotyczących zdarzenia. Prosili między innymi o nagrania z kamer samochodowych oraz monitoringu znajdującego się w okolicznych domach. Opublikowali również krótkie nagranie, na którym widać biały samochód.

Apel przyniósł efekty. Jak przekazują policjanci, dzięki informacjom od mieszkańców udało się zidentyfikować i odnaleźć samochód. Stał w jednej z miejscowości w powiecie krakowskim, niedaleko miejsca zdarzenia.

Reporter TVN24 Konrad Borusiewicz ustalił, że kierowca ukrył samochód na posesji swojej babci, a sam ukrył się w innej miejscowości u krewnych.

Zarzuty i tłumaczenie

W poniedziałek 26-latka, który został zatrzymany w niedzielę rano, doprowadzono do prokuratury.

- Prokurator przedstawił mu zarzuty między innymi spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń skutkujących zagrożeniem jego życia, a także ucieczki z miejsca zdarzenia - mówi prokurator Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej.

Jak ujawnił prokurator, 26-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, zeznając, że nie widział pieszego.

Dokładny przebieg wypadku oraz jego okoliczności są przedmiotem postępowania policji i prokuratury.